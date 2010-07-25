ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Koaksiyel araç hoparlörü

CSP7020/00

Mobil müzik salonunuz

Philips CSP7020 Stereo araç hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 18x26 cm'lik 5 yollu hoparlörlerin tepe gücü 550 W olup müziğin her ayrıntısını canlı sesler ve derin baslarla hissetmenizi sağlayan yumuşak PEI dome tweeter'lı oval fiber kompozit koniye sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

canlı ses sunan 5 yollu stereo ile

Mobil müzik salonunuz

  • 7"x10" (18 cm x 26 cm)

  • 5 yollu

  • 550W Tepe gücü

85W RMS güç kapasitesi

Şık hoparlör ızgarası hasarlara karşı koruma sağlar

Şık hoparlör ızgarası hasarlara karşı koruma sağlar

Hoparlör ızgarası, otomobillere lüks bir görünüm verecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılabilir metal ağ muhafaza ve plastik halka olmak üzere iki parçadan oluşur ve hoparlöre takıldığında, tweeter kubbesini ve hoparlör konisini tamamen kaplar. Sert ve dayanıklı olduğundan, hoparlörleri ses performanslarına zarar verebilen darbelere karşı korur.

Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam fiber kompozit koni

Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam fiber kompozit koni.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları