2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CSP7020/00
Mobil müzik salonunuz
Philips CSP7020 Stereo araç hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 18x26 cm'lik 5 yollu hoparlörlerin tepe gücü 550 W olup müziğin her ayrıntısını canlı sesler ve derin baslarla hissetmenizi sağlayan yumuşak PEI dome tweeter'lı oval fiber kompozit koniye sahiptir.
7"x10" (18 cm x 26 cm)
5 yollu
550W Tepe gücü
Hoparlör ızgarası, otomobillere lüks bir görünüm verecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılabilir metal ağ muhafaza ve plastik halka olmak üzere iki parçadan oluşur ve hoparlöre takıldığında, tweeter kubbesini ve hoparlör konisini tamamen kaplar. Sert ve dayanıklı olduğundan, hoparlörleri ses performanslarına zarar verebilen darbelere karşı korur.
Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam fiber kompozit koni.
Yorumlar