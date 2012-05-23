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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
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Philips CSP6920 Stereo araç hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 16x24 cm'lik 5 yollu hoparlörlerin tepe gücü 480 W olup müziğin her ayrıntısını canlı sesler ve derin baslarla hissetmenizi sağlayan yumuşak PEI dome tweeter'lı oval fiber kompozit koniye sahiptir.
6 x 9 inç
5 yollu
480W Tepe Noktalı
Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.
Son derece hassas bütil kauçuk, woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, sert ancak elastik bütil kauçuk kaplama koniyi gereken konumda tutarak güçlü bir sinyal geldiğinde meydana gelebilecek güçlü aşağı veya yukarı bastırma kuvvetine karşı korur. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, küçük bir hoparlörde bile güçlü ritmlerin darbelerine dayanarak sorunsuz bir bas ses verebilir.
En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Underthestars
23/05/2012
Türkiye
Süper
Ürün çok kalite daha önce philipsin eski bir modelini kullanıyordum çok kaliteliydi bu yeni model çok daha kaliteli pioneer falan hikaye bu ürünün yanında
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme CSP6920 Koaksiyel araç hoparlörü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme CSP6920 Koaksiyel araç hoparlörü için yapılmıştır