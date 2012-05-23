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Üretimden kaldırıldı

Koaksiyel araç hoparlörü

CSP6920/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Mobil müzik salonunuz

Philips CSP6920 Stereo araç hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 16x24 cm'lik 5 yollu hoparlörlerin tepe gücü 480 W olup müziğin her ayrıntısını canlı sesler ve derin baslarla hissetmenizi sağlayan yumuşak PEI dome tweeter'lı oval fiber kompozit koniye sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

canlı ses sunan 5 yollu stereo ile

Mobil müzik salonunuz

  • 6 x 9 inç

  • 5 yollu

  • 480W Tepe Noktalı

Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.

Maksimum tepki için bütil kauçuk kaplama

Maksimum tepki için bütil kauçuk kaplama

Son derece hassas bütil kauçuk, woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, sert ancak elastik bütil kauçuk kaplama koniyi gereken konumda tutarak güçlü bir sinyal geldiğinde meydana gelebilecek güçlü aşağı veya yukarı bastırma kuvvetine karşı korur. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, küçük bir hoparlörde bile güçlü ritmlerin darbelerine dayanarak sorunsuz bir bas ses verebilir.

En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı

En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

23/05/2012

Türkiye

Türkiye

Süper

Ürün çok kalite daha önce philipsin eski bir modelini kullanıyordum çok kaliteliydi bu yeni model çok daha kaliteli pioneer falan hikaye bu ürünün yanında

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme CSP6920 Koaksiyel araç hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme CSP6920 Koaksiyel araç hoparlörü için yapılmıştır

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