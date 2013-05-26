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Üretimden kaldırıldı

Koaksiyel araç hoparlörü

CSP6911/00

Mobil müzik salonunuz

Philips CSP6911 Stereo araç hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 16x24 cm'lik 3 yollu hoparlörlerin tepe gücü 300 W olup müziğin her ayrıntısını canlı sesler ve derin baslarla hissetmenizi sağlayan yumuşak PEI dome tweeter'lı oval polipropilen koniye sahiptir.

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canlı ses sunan 3 yollu stereo ile

Mobil müzik salonunuz

  • 6 x 9 inç

  • 3 yollu

  • 300W Tepe Noktalı

50W RMS güç kapasitesi

Oval polipropilen koni zenginleştirilmiş, derin bas kuvvetlendirme

Oval polipropilen koni zenginleştirilmiş, derin bas kuvvetlendirme

Sıcak tonlar için yumuşak PEI dome tweeter

Sıcak tonlar için yumuşak PEI dome tweeter

PEI (Polieterimit), hafifliği, yüksek dayanıklılığı, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu PEI kubbeler, müziğinizin sıcak tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.

Teknik Özellikler

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