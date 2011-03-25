Sıcak tonlar için yumuşak PEI dome tweeter

PEI (Polieterimit), hafifliği, yüksek dayanıklılığı, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu PEI kubbeler, müziğinizin sıcak tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.