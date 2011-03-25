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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CSP6910/00
Mobil müzik salonunuz
Philips CSP6910 Stereo araç hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 16x24 cm'lik 3 yollu hoparlörlerin tepe gücü 300 W olup müziğin her ayrıntısını canlı sesler ve derin baslarla hissetmenizi sağlayan yumuşak PEI dome tweeter'lı oval polipropilen koniye sahiptir.
6 x 9 inç
3 yollu
300W Tepe Noktalı
PEI (Polieterimit), hafifliği, yüksek dayanıklılığı, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu PEI kubbeler, müziğinizin sıcak tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.
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