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      CSP660/00

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        Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam fiber kompozit koni

        Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam fiber kompozit koni.

        Şık hoparlör ızgarası hasarlara karşı koruma sağlar

        Hoparlör ızgarası, otomobillere lüks bir görünüm verecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılabilir metal ağ muhafaza ve plastik halka olmak üzere iki parçadan oluşur ve hoparlöre takıldığında, tweeter kubbesini ve hoparlör konisini tamamen kaplar. Sert ve dayanıklı olduğundan, hoparlörleri ses performanslarına zarar verebilen darbelere karşı korur.

        Maksimum tepki için bütil kauçuk kaplama

        Son derece hassas bütil kauçuk, woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, sert ancak elastik bütil kauçuk kaplama koniyi gereken konumda tutarak güçlü bir sinyal geldiğinde meydana gelebilecek güçlü aşağı veya yukarı bastırma kuvvetine karşı korur. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, küçük bir hoparlörde bile güçlü ritmlerin darbelerine dayanarak sorunsuz bir bas ses verebilir.

        En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı

        En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı.

        Yüksek tanımlı detaylar için yumuşak ipek dome tweeter

        İpek, hafifliği, yüksek hassasiyeti, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu yumuşak ve hafif ipek kubbeler, müziğinizin sıcak, orta aralıktaki canlı tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.

        Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

        Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.

        Yüksek frekans tepkisini artıran dönebilen tweeter

        Yüksek frekanslı sesler her yöne dağılabilir. Tweeter otomobilinizde doğru yöne bakmıyorsa, mümkün olan en iyi sesi elde edemeyebilirsiniz. Philips otomobil hoparlörlerinde kullanılan tweeter'lar dönebildiğinden, 90 dereceye kadar yönlerini ayarlamanıza olanak sağlarken, otomobilin içinde bulundukları konum ne olursa olsun en iyi sesin doğrudan kulaklarınıza ulaşmasını sağlarlar.

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