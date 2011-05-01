Yüksek frekans tepkisini artıran dönebilen tweeter

Yüksek frekanslı sesler her yöne dağılabilir. Tweeter otomobilinizde doğru yöne bakmıyorsa, mümkün olan en iyi sesi elde edemeyebilirsiniz. Philips otomobil hoparlörlerinde kullanılan tweeter'lar dönebildiğinden, 90 dereceye kadar yönlerini ayarlamanıza olanak sağlarken, otomobilin içinde bulundukları konum ne olursa olsun en iyi sesin doğrudan kulaklarınıza ulaşmasını sağlarlar.