ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Koaksiyel araç hoparlörü

CSP650/00

Mobil müzik salonunuz

16,5 cm'lik Philips Otomobil komponent hoparlör sistemi CSP650 ile parazit olmadan müziğinizi yüksek sesle dinleyin. 240 W en yüksek güç noktası ve yüksek çözünürlüklü detaylar elde etmenizi sağlayan harici geçiş ağı sayesinde müziğinizi net bir ses kalitesiyle dinlersiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

üstün ses performansı ile

Mobil müzik salonunuz

  • 16,5 cm (6,5")

  • 2 Yollu

  • 240W Tepe Noktası

Fiber kompozit koni, en az bozulmayla ses çıkışı sağlar

Fiber kompozit koni, en az bozulmayla ses çıkışı sağlar

Yüksek frekans tepkisini artıran dönebilen tweeter

Yüksek frekanslı sesler her yöne dağılabilir. Tweeter otomobilinizde doğru yöne bakmıyorsa, mümkün olan en iyi sesi elde edemeyebilirsiniz. Philips otomobil hoparlörlerinde kullanılan tweeter'lar dönebildiğinden, 90 dereceye kadar yönlerini ayarlamanıza olanak sağlarken, otomobilin içinde bulundukları konum ne olursa olsun en iyi sesin doğrudan kulaklarınıza ulaşmasını sağlarlar.

Harici geçiş ağı orijinal sesi hassas bir şekilde geri getirir

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları