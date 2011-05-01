2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CSP650/00
Mobil müzik salonunuz
16,5 cm'lik Philips Otomobil komponent hoparlör sistemi CSP650 ile parazit olmadan müziğinizi yüksek sesle dinleyin. 240 W en yüksek güç noktası ve yüksek çözünürlüklü detaylar elde etmenizi sağlayan harici geçiş ağı sayesinde müziğinizi net bir ses kalitesiyle dinlersiniz.
16,5 cm (6,5")
2 Yollu
240W Tepe Noktası
Yüksek frekanslı sesler her yöne dağılabilir. Tweeter otomobilinizde doğru yöne bakmıyorsa, mümkün olan en iyi sesi elde edemeyebilirsiniz. Philips otomobil hoparlörlerinde kullanılan tweeter'lar dönebildiğinden, 90 dereceye kadar yönlerini ayarlamanıza olanak sağlarken, otomobilin içinde bulundukları konum ne olursa olsun en iyi sesin doğrudan kulaklarınıza ulaşmasını sağlarlar.
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