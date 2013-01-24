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    Koaksiyel araç hoparlörü

    CSP615/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mobil müzik salonunuz Mobil müzik salonunuz Mobil müzik salonunuz
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      Koaksiyel araç hoparlörü

      CSP615/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mobil müzik salonunuz

      Philips CSP615 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 16,5 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 210 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Koaksiyel araç hoparlörü

      Mobil müzik salonunuz

      Philips CSP615 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 16,5 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 210 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Mobil müzik salonunuz

      Philips CSP615 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 16,5 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 210 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Koaksiyel araç hoparlörü

      Mobil müzik salonunuz

      Philips CSP615 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 16,5 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 210 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Koaksiyel araç hoparlörü

        Toplam:

        Mobil müzik salonunuz

        canlı ses sunan 2 yollu stereo ile

        • 16,5 cm (6,5")
        • 2 Yollu
        • 210W Tepe Noktası
        Net ses çıkışı için hafif polipropilen koni

        Net ses çıkışı için hafif polipropilen koni

        Hoparlörün içinde, bir ses bobininin üzerinde bulunan bir diyafram, bir giriş sinyali alındıktan sonra sinyal dalga biçimini oluşturur. Sinyal dalgasını bir ses dalgasına dönüştürür. Polipropilen bu güne kadar keşfedilen en hafif plastiklerden biridir ve ağırlığı, yüksek dayanıklılığı, sağlamlığı ve yüksek sıcaklıklara toleranslı olması sayesinde hoparlör diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Bu polipropilen koniler en küçük ses sinyallerine bile reaksiyon göstererek canlı ses çıkışıyla yüksek müzik kalitesi sunarlar.

        Maksimum ses detayları için hassas kumaş kaplama

        Maksimum ses detayları için hassas kumaş kaplama

        Son derece hassas bir kumaş woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, kumaş kaplama koniyi gereken konuma geri getirerek başka bir ses sinyalini almaya hazırlar. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, dinlediğiniz müzik ne kadar yüksek ya da düşük sesli olursa olsun, net bir ses çıkışı sağlar.

        Sıcak tonlar için yumuşak PEI dome tweeter

        Sıcak tonlar için yumuşak PEI dome tweeter

        PEI (Polieterimit), hafifliği, yüksek dayanıklılığı, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu PEI kubbeler, müziğinizin sıcak tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.

        Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

        Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

        Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.

        Şık hoparlör ızgarası hasarlara karşı koruma sağlar

        Şık hoparlör ızgarası hasarlara karşı koruma sağlar

        Hoparlör ızgarası, otomobillere lüks bir görünüm verecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılabilir metal ağ muhafaza ve plastik halka olmak üzere iki parçadan oluşur ve hoparlöre takıldığında, tweeter kubbesini ve hoparlör konisini tamamen kaplar. Sert ve dayanıklı olduğundan, hoparlörleri ses performanslarına zarar verebilen darbelere karşı korur.

        En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı

        En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı.

        Tüm 16,5 cm'lik hoparlör boşluklarına sığar

        Tüm 16,5 cm'lik hoparlör boşluklarına sığar.

        Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı

        Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı.

        Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam polipropilen koni

        Her türlü hava koşuluna dayanıklı olması nedeniyle polipropilen hoparlör koni diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Yağışlı havalarda koni ağırlığı artarak hassasiyeti azaltılır. Sıcak havalarda koni (veya sadece bir bölümü) genişleyerek daha büyük hale gelebilir. Her iki durumda da ses bozulabilir. Hava durumu nasıl olursa olsun, bu sağlam polipropilen koniler bu sorunlardan etkilenmez ve her zaman canlı, net ses çıkışı sağlarlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          40W
          Tepe Müzik Gücü
          210W
          Frekans tepkisi
          40-30k  Hz
          Empedans
          4 Ohm

        • Hoparlörler

          Hoparlör tipi
          Koaksiyel hoparlör
          Yol sayısı
          2 Yollu
          Hoparlör boyutu
          16,5 cm (6,5")
          Hoparlör Sayısı
          2

        • Woofer

          Diyafram
          Koni
          Diyafram malzemesi
          Polipropilen
          surround
          Kumaş
          Ses bobini
          Tek
          Ses bobini malzemesi
          Bakır
          Mıknatıs
          Ferrit
          Sönümleyici
          Conex

        • Tweeter

          Boyut
          38 mm (1-1/2")
          Diyafram
          Kubbe
          Diyafram malzemesi
          PEI
          Mıknatıs
          Neodinyum

        • Aksesuarlar

          Hoparlör ızgarası
          Metal ağlı
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça
          Kablolar
          Hoparlör kabloları

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          173  mm
          Ürün yüksekliği
          81  mm
          Ürün genişliği
          173  mm
          Montaj derinliği
          57,8 mm
          Tweeter çıkıntısı
          4 mm

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