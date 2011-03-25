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Üretimden kaldırıldı

Koaksiyel araç hoparlörü

CSP510/00

Mobil müzik salonunuz

Philips CSP510 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yollu 13 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 180 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir.

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canlı ses sunan 2 yollu stereo ile

Mobil müzik salonunuz

  • 12,7 cm (5")

  • 2 Yollu

  • 180W Tepe Noktası

35W RMS güç kapasitesi

Net ses çıkışı için hafif polipropilen koni

Net ses çıkışı için hafif polipropilen koni

Hoparlörün içinde, bir ses bobininin üzerinde bulunan bir diyafram, bir giriş sinyali alındıktan sonra sinyal dalga biçimini oluşturur. Sinyal dalgasını bir ses dalgasına dönüştürür. Polipropilen bu güne kadar keşfedilen en hafif plastiklerden biridir ve ağırlığı, yüksek dayanıklılığı, sağlamlığı ve yüksek sıcaklıklara toleranslı olması sayesinde hoparlör diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Bu polipropilen koniler en küçük ses sinyallerine bile reaksiyon göstererek canlı ses çıkışıyla yüksek müzik kalitesi sunarlar.

Maksimum ses detayları için hassas kumaş kaplama

Maksimum ses detayları için hassas kumaş kaplama

Son derece hassas bir kumaş woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, kumaş kaplama koniyi gereken konuma geri getirerek başka bir ses sinyalini almaya hazırlar. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, dinlediğiniz müzik ne kadar yüksek ya da düşük sesli olursa olsun, net bir ses çıkışı sağlar.

Teknik Özellikler

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