Net ses çıkışı için hafif polipropilen koni

Hoparlörün içinde, bir ses bobininin üzerinde bulunan bir diyafram, bir giriş sinyali alındıktan sonra sinyal dalga biçimini oluşturur. Sinyal dalgasını bir ses dalgasına dönüştürür. Polipropilen bu güne kadar keşfedilen en hafif plastiklerden biridir ve ağırlığı, yüksek dayanıklılığı, sağlamlığı ve yüksek sıcaklıklara toleranslı olması sayesinde hoparlör diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Bu polipropilen koniler en küçük ses sinyallerine bile reaksiyon göstererek canlı ses çıkışıyla yüksek müzik kalitesi sunarlar.