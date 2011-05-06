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Üretimden kaldırıldı

Koaksiyel araç hoparlörü

CSP410/00

Mobil müzik salonunuz

Philips CSP410 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yönlü 10 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 150 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI kubbe tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir.

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canlı ses sunan 2 yollu stereo ile

Mobil müzik salonunuz

  • 10,2 cm (4")

  • 2 Yollu

  • 150W Tepe Noktası

Şık hoparlör ızgarası hasarlara karşı koruma sağlar

Şık hoparlör ızgarası hasarlara karşı koruma sağlar

Hoparlör ızgarası, otomobillere lüks bir görünüm verecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılabilir metal ağ muhafaza ve plastik halka olmak üzere iki parçadan oluşur ve hoparlöre takıldığında, tweeter kubbesini ve hoparlör konisini tamamen kaplar. Sert ve dayanıklı olduğundan, hoparlörleri ses performanslarına zarar verebilen darbelere karşı korur.

Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.

Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı

Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı.

Teknik Özellikler

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