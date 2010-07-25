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Üretimden kaldırıldı

Otomobil subwoofer'ı

CSP1200/00

Mobil müzik salonunuz

30 cm'lik Philips CSP1200 Otomobil subwoofer'ı ile gerçek müziği hissedin. 1600 W'lık tepe gücü, yüksek yoğunluklu fiber kompozit konisi ve 4 katmanlı bakır ses bobiniyle bu subwoofer tüm notaları ve ritmi derin ve sağlam bas seslerle sunar.

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notaları ve ritmi kaçırmayın

Mobil müzik salonunuz

  • 12 inç

  • 1600W Tepe değeri

400W RMS güç idaresi

Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.

Bas sesleri güçlendiren 4 katmanlı bakır ses bobini

Teknik Özellikler

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