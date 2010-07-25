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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CSP1200/00
Mobil müzik salonunuz
30 cm'lik Philips CSP1200 Otomobil subwoofer'ı ile gerçek müziği hissedin. 1600 W'lık tepe gücü, yüksek yoğunluklu fiber kompozit konisi ve 4 katmanlı bakır ses bobiniyle bu subwoofer tüm notaları ve ritmi derin ve sağlam bas seslerle sunar.
12 inç
1600W Tepe değeri
Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.
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