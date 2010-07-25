Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gidergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.