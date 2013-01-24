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Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu UNO Güç adaptörü, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Doğru fişle bir araya gelen (AB için CRP401/01 veya İngiltere için CRP400/01) adaptör, kullanıma uygundur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu UNO Güç adaptörü, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Doğru fişle bir araya gelen (AB için CRP401/01 veya İngiltere için CRP400/01) adaptör, kullanıma uygundur.
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu UNO Güç adaptörü, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Doğru fişle bir araya gelen (AB için CRP401/01 veya İngiltere için CRP400/01) adaptör, kullanıma uygundur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu UNO Güç adaptörü, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Doğru fişle bir araya gelen (AB için CRP401/01 veya İngiltere için CRP400/01) adaptör, kullanıma uygundur.
Göğüs pompası için güç adaptörü
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