Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Avent ISIS

    Göğüs pompası için güç adaptörü

    CRP402
    Avent
    Avent
    • Göğüs pompanızı prize bağlamak için Göğüs pompanızı prize bağlamak için Göğüs pompanızı prize bağlamak için
      -{discount-value}

      Philips Avent ISIS Göğüs pompası için güç adaptörü

      CRP402

      Göğüs pompanızı prize bağlamak için

      Bu UNO Güç adaptörü, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Doğru fişle bir araya gelen (AB için CRP401/01 veya İngiltere için CRP400/01) adaptör, kullanıma uygundur.

      Philips Avent ISIS Göğüs pompası için güç adaptörü

      Göğüs pompanızı prize bağlamak için

      Bu UNO Güç adaptörü, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Doğru fişle bir araya gelen (AB için CRP401/01 veya İngiltere için CRP400/01) adaptör, kullanıma uygundur.

      Göğüs pompanızı prize bağlamak için

      Bu UNO Güç adaptörü, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Doğru fişle bir araya gelen (AB için CRP401/01 veya İngiltere için CRP400/01) adaptör, kullanıma uygundur.

      Philips Avent ISIS Göğüs pompası için güç adaptörü

      Göğüs pompanızı prize bağlamak için

      Bu UNO Güç adaptörü, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Doğru fişle bir araya gelen (AB için CRP401/01 veya İngiltere için CRP400/01) adaptör, kullanıma uygundur.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör meme-emzirme

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        ISIS

        ISIS

        Göğüs pompası için güç adaptörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Göğüs pompanızı prize bağlamak için

        Teknik özellikler sekmesinden uyumlu ürünleri bulun

        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          • SCF292/01
          • SCF292/13
          • SCF292/15
          • SCF292/31
          • SCF302/01
          • SCF302/13
          • SCF302/60
          • SCF312/01
          • SCF312/13
          • SCF312/60

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi