Göğüs pompanızı prize bağlamak için

Bu güç adaptörü, Philips Avent göğüs pompanızı elektrik akımıyla şarj etmenize olanak tanır. Doğru adaptörle bir araya gelen kablo, tüm Avrupa ülkeleri, Arjantin, Kore, Çin ve Avustralya'da kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün