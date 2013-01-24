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Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu güç adaptörü, Philips Avent göğüs pompanızı elektrik akımıyla şarj etmenize olanak tanır. Doğru adaptörle bir araya gelen kablo, tüm Avrupa ülkeleri, Arjantin, Kore, Çin ve Avustralya'da kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu güç adaptörü, Philips Avent göğüs pompanızı elektrik akımıyla şarj etmenize olanak tanır. Doğru adaptörle bir araya gelen kablo, tüm Avrupa ülkeleri, Arjantin, Kore, Çin ve Avustralya'da kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu güç adaptörü, Philips Avent göğüs pompanızı elektrik akımıyla şarj etmenize olanak tanır. Doğru adaptörle bir araya gelen kablo, tüm Avrupa ülkeleri, Arjantin, Kore, Çin ve Avustralya'da kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu güç adaptörü, Philips Avent göğüs pompanızı elektrik akımıyla şarj etmenize olanak tanır. Doğru adaptörle bir araya gelen kablo, tüm Avrupa ülkeleri, Arjantin, Kore, Çin ve Avustralya'da kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün
Fiş adaptörü
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