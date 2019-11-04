Küçük cihazlar için üstün teknoloji
Genel küçük elektronik cihazlarda uzun ömürlü bir performans sağlar Tüm faydaları görün
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Küçük cihazlar için üstün teknoloji
Genel küçük elektronik cihazlarda uzun ömürlü bir performans sağlar Tüm faydaları görün
Pil
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Uzun süreli güvenilir performansı garanti etmek için üretimde en mükemmel teknolojiler kullanılmıştır.
Lityum, Gümüş ve Alkali teknolojileri, küçük cihazlar için maksimum güç ve maksimum kullanım ömrü sunar.
Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.
Birçok çeşitli uygulamada kullanılabilen Philips lityum düğme pil serisi.
Çocukların açamayacağı ambalaj tasarımıyla daha güvenli kullanım
Çevreyi korumak için düğme pillerde cıva bulunmaz.
Düğme pillerde sızıntıya karşı dayanıklılık
Geniş sıcaklık aralığında kullanılabilir (-20°C ile +60°C arası)
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Güç
Teknik spesifikasyonlar
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