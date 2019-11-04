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    Minicells

    Pil

    CR1632/00B
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    • Küçük cihazlar için üstün teknoloji Küçük cihazlar için üstün teknoloji Küçük cihazlar için üstün teknoloji
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      Minicells Pil

      CR1632/00B

      Küçük cihazlar için üstün teknoloji

      Genel küçük elektronik cihazlarda uzun ömürlü bir performans sağlar Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Minicells Pil

      Küçük cihazlar için üstün teknoloji

      Genel küçük elektronik cihazlarda uzun ömürlü bir performans sağlar Tüm faydaları görün

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      Minicells

      Minicells

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      Küçük cihazlar için üstün teknoloji

      • Lityum

      Uzun süreli güvenilir performans

      Uzun süreli güvenilir performansı garanti etmek için üretimde en mükemmel teknolojiler kullanılmıştır.

      Küçük cihazlar için Lityum, Gümüş ve Alkali

      Lityum, Gümüş ve Alkali teknolojileri, küçük cihazlar için maksimum güç ve maksimum kullanım ömrü sunar.

      Pil, 5 yıla kadar kullanıma hazır kalır

      Her pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, tavsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji düzeyinin en az %80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.

      Birçok çeşitli uygulamada kullanılabilen seri

      Birçok çeşitli uygulamada kullanılabilen Philips lityum düğme pil serisi.

      Çocukların açamayacağı ambalaj tasarımı, daha güvenli kullanım

      Çocukların açamayacağı ambalaj tasarımıyla daha güvenli kullanım

      Düğme piller cıva içermez

      Çevreyi korumak için düğme pillerde cıva bulunmaz.

      Sızıntıya karşı dayanıklı tasarım

      Düğme pillerde sızıntıya karşı dayanıklılık

      Geniş sıcaklık aralığında kullanılabilir

      Geniş sıcaklık aralığında kullanılabilir (-20°C ile +60°C arası)

      Teknik Özellikler

      • Çevre Dostu Teknik Özellikler

        Kimyasal bileşikler
        Lityum
        Ağır metaller
        • Kadmiyumsuz
        • Cıvasız
        • Kurşunsuz
        Ambalaj malzemesi
        • Karton
        • PET
        Ambalaj türü
        PET ambalaj

      • Güç

        Pil tipi
        Düğme pil / Lityum
        Pil voltajı
        3.0  volt

      • Teknik spesifikasyonlar

        Raf ömrü
        5 yıl
        Yerine kullanılabilecekleri
        CR1632

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