2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CR1616P5L/40
Küçük cihazlar için üstün teknoloji
Genel küçük elektronik cihazlarda uzun ömürlü bir performans sağlar
5 ünite
Lityum
Uzun süreli güvenilir performansı garanti etmek için üretimde en mükemmel teknolojiler kullanılmıştır.
Lityum, Gümüş ve Alkali teknolojileri, küçük cihazlar için maksimum güç ve maksimum kullanım ömrü sunar.
Birçok çeşitli uygulamada kullanılabilen Philips lityum düğme pil serisi.