Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Tüm seriler
Doğrama haznesi için kapak
Üretimden kaldırıldı
Destek
CP9584/01
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Bu Philips el blenderinin kompakt bıçak aksesuarı (300 ml) ile et, baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız