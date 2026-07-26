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Üretimden kaldırıldı

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Doğrama haznesi için kapak

CP9584/01

Doğrama haznesi için kapak

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

Bu Philips el blenderinin kompakt bıçak aksesuarı (300 ml) ile et, baharat, kuruyemiş, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.

  • PDF dosya
  • 26 July 2026

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