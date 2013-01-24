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    PerformerPro

    Teleskopik boru

    CP9273
    Genel Derecelendirme / 5
    • SmartLock bağlantılı teleskopik boru SmartLock bağlantılı teleskopik boru SmartLock bağlantılı teleskopik boru
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      PerformerPro Teleskopik boru

      CP9273
      Genel Derecelendirme / 5

      SmartLock bağlantılı teleskopik boru

      Bu teleskopik boru, SmartLock bağlantılı tüm Philips elektrikli süpürgelerle uyumludur Tüm faydaları görün

      PerformerPro Teleskopik boru

      SmartLock bağlantılı teleskopik boru

      Bu teleskopik boru, SmartLock bağlantılı tüm Philips elektrikli süpürgelerle uyumludur Tüm faydaları görün

      SmartLock bağlantılı teleskopik boru

      Bu teleskopik boru, SmartLock bağlantılı tüm Philips elektrikli süpürgelerle uyumludur Tüm faydaları görün

      PerformerPro Teleskopik boru

      SmartLock bağlantılı teleskopik boru

      Bu teleskopik boru, SmartLock bağlantılı tüm Philips elektrikli süpürgelerle uyumludur Tüm faydaları görün

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        PerformerPro

        PerformerPro

        Teleskopik boru

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        SmartLock bağlantılı teleskopik boru

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        • Smartlock

        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Uygun olduğu ürünler

          PerformerPro
          • FC9180 - FC9189
          • FC9190 - FC9199
          PerformerExpert ECO
          FC8720 - FC8728
          PowerPro Expert
          • FC9712 - FC9714
          • FC9741..FC9746
          PowerPro Ultimate
          FC9911 - FC9929
          Performer Silent
          • FC8779
          • FC8780..FC8786
          9000 serisi
          • XB9125
          • XB9145
          • XB9155
          • XB9154

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