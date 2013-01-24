Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
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Bu tıraş makinesi güç fişi, Avrupa'daki neredeyse tüm ülkelerde kullanılabilir. Eski fişinizi mi kaybettiniz? Yenisini buradan sipariş edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
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Erkek bakım cihazınızı prize bağlar
Bu tıraş makinesi güç fişi, Avrupa'daki neredeyse tüm ülkelerde kullanılabilir. Eski fişinizi mi kaybettiniz? Yenisini buradan sipariş edebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Güç fişi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.
Değiştirilebilir parça