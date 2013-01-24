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Yüksek kıyma hazırlama performansı, ultra kompakt tasarım
Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek kıyma hazırlama performansı, ultra kompakt tasarım
Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Yüksek kıyma hazırlama performansı, ultra kompakt tasarım
Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek kıyma hazırlama performansı, ultra kompakt tasarım
Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün
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