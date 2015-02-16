  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Satinelle

    Güç fişi

    CP0640
    • Epilatörünüzü kolayca yeniden şarj etmek için Epilatörünüzü kolayca yeniden şarj etmek için Epilatörünüzü kolayca yeniden şarj etmek için
      -{discount-value}

      Satinelle Güç fişi

      CP0640

      Epilatörünüzü kolayca yeniden şarj etmek için

      Epilatörünüzün güç fişi, neredeyse Avrupa'daki tüm ülkelerde kullanılabilir. Eski fişiniz kayboldu veya bozuldu mu? Yenisini buradan sipariş edebilirsiniz!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 136,00 TL

      Satinelle Güç fişi

      Epilatörünüzü kolayca yeniden şarj etmek için

      Epilatörünüzün güç fişi, neredeyse Avrupa'daki tüm ülkelerde kullanılabilir. Eski fişiniz kayboldu veya bozuldu mu? Yenisini buradan sipariş edebilirsiniz!

      Epilatörünüzü kolayca yeniden şarj etmek için

      Epilatörünüzün güç fişi, neredeyse Avrupa'daki tüm ülkelerde kullanılabilir. Eski fişiniz kayboldu veya bozuldu mu? Yenisini buradan sipariş edebilirsiniz!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 136,00 TL

      Satinelle Güç fişi

      Epilatörünüzü kolayca yeniden şarj etmek için

      Epilatörünüzün güç fişi, neredeyse Avrupa'daki tüm ülkelerde kullanılabilir. Eski fişiniz kayboldu veya bozuldu mu? Yenisini buradan sipariş edebilirsiniz!

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kadın bakım ürünü aksesuarları

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Satinelle

        Satinelle

        Güç fişi

        - {discount-value}

        Toplam:

        Epilatörünüzü kolayca yeniden şarj etmek için

        Teknik özellikler sekmesinden uyumlu ürünleri bulun

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Ürün ailesi ile uyumludur
          • BRE200
          • BRE610
          • BRE620
          • BRE630
          • BRE632
          • BRE640
          • BRE644
          • BRE650
          • BRE651
          • BRE652
          • BRL130
          • BRL140
          • BRL160
          • BRL170
          • BRL180

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.