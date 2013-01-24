Saç kesme makinenizin parçası

Saç kesme makinenizin bir parçası olan bu ayarlanabilir ek tarakla saçınızı dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmanız için benzersiz hassasiyet garanti eder! Tüm faydaları görün