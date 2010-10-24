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Üretimden kaldırıldı

Otomobil amplifikatörü

CMQ405/00

Müziğinizi yolda

4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin.

Tüm avantajları görüntüleyin

köprülenebilir 4/3/2-kanal bağlantısıyla dinleyin

Müziğinizi yolda

  • 4 Kanal

  • 900 W Tepe Noktası

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Alüminyum ısı alıcı ısı akışını destekler ve aşırı ısınmayı önler

Alüminyum ısı alıcı ısı akışını destekler ve aşırı ısınmayı önler.

Orijinal ses üretimi için düşük distorsiyonlu amplifikatör

Orijinal ses üretimi için düşük distorsiyonlu amplifikatör.

Teknik Özellikler

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