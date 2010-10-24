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    Otomobil amplifikatörü

    CMQ405/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müziğinizi yolda Müziğinizi yolda Müziğinizi yolda
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      Otomobil amplifikatörü

      CMQ405/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Müziğinizi yolda

      4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Otomobil amplifikatörü

      Müziğinizi yolda

      4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin. Tüm faydaları görün

      Müziğinizi yolda

      4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Otomobil amplifikatörü

      Müziğinizi yolda

      4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin. Tüm faydaları görün

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        Otomobil amplifikatörü

        Otomobil amplifikatörü

        Toplam:

        Müziğinizi yolda

        köprülenebilir 4/3/2-kanal bağlantısıyla dinleyin

        • 4 Kanal
        • 900 W Tepe Noktası
        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Alüminyum ısı alıcı ısı akışını destekler ve aşırı ısınmayı önler

        Alüminyum ısı alıcı ısı akışını destekler ve aşırı ısınmayı önler.

        Orijinal ses üretimi için düşük distorsiyonlu amplifikatör

        Orijinal ses üretimi için düşük distorsiyonlu amplifikatör.

        Optimum enerji verimi için MOSFET güç kaynağı

        Optimum enerji verimi için MOSFET güç kaynağı.

        Güç kesintileri için çoklu koruma mekanizması

        Güç kesintileri için çoklu koruma mekanizması.

        Dramatik ses efektleri için değişken düşük-/ yüksek geçiş filtreleri

        Dramatik ses efektleri için düşük geçiş filtresi ve yüksek geçiş filtresi

        Esnek müzik keyfi için ayrı ses düzeyi denetimi

        Esnek müzik keyfi için ayrı ses düzeyi denetimi.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          4 ohm çıkış gücü (RMS)
          75 Wx4
          2 ohm çıkış gücü (RMS)
          110 Wx4
          Çıkış gücü (MAKS.)
          900W
          Sınıf
          AB
          Kanal sayısı
          4
          Kanal yeteneği
          4/3/2
          Sinyal gürültü oranı
          >97 dB
          S/N oranı (1W/4 ohm)
          >80dB
          Toplan harmonik bozulma
          %0,1<
          Frekans tepkisi
          5-50 k  Hz
          Empedans
          2-8 Ohm

        • Bağlantı

          Hat düzeyi girişi (RCA)
          2 set

        • Ses Geliştirme

          Düşük geçiş filtresi
          -12dB/oct
          Düşük geçiş filtresi aralığı
          180 Hz
          Yüksek geçiş filtresi
          -12dB/oct
          Yüksek geçiş filtresi aralığı
          80 Hz
          Giriş düzeyi denetimi
          0,3mV - 6V
          Dinamik bas kuvvetlendirme
          45 Hz'de 12 dB

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça

        • Güç yönetimi

          Güç kaynağı
          12V DC

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          373  mm
          Ürün yüksekliği
          49  mm
          Ürün genişliği
          240  mm

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