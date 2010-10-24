Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Müziğinizi yolda
4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğinizi yolda
4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin. Tüm faydaları görün
Müziğinizi yolda
4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğinizi yolda
4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin. Tüm faydaları görün
Otomobil amplifikatörü
Toplam:
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Alüminyum ısı alıcı ısı akışını destekler ve aşırı ısınmayı önler.
Orijinal ses üretimi için düşük distorsiyonlu amplifikatör.
Optimum enerji verimi için MOSFET güç kaynağı.
Güç kesintileri için çoklu koruma mekanizması.
Dramatik ses efektleri için düşük geçiş filtresi ve yüksek geçiş filtresi
Esnek müzik keyfi için ayrı ses düzeyi denetimi.
Ses
Bağlantı
Ses Geliştirme
Aksesuarlar
Güç yönetimi
Boyutlar