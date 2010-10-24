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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CMQ405/00
Müziğinizi yolda
4/3/2 kanallı Philips Otomobil güç amplifikatörü CMP405 ile düşük bozulma oranıyla yüksek güç elde edin. 900 W değerinde güç tepe noktasıyla, aracınızın stereo sistemini yüksek düzeyli giriş veya RCA girişi aracılığıyla bağlayın ve derin baslarla gerçek müzik sesini elde edin.
4 Kanal
900 W Tepe Noktası
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Alüminyum ısı alıcı ısı akışını destekler ve aşırı ısınmayı önler.
Orijinal ses üretimi için düşük distorsiyonlu amplifikatör.
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