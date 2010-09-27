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        Üretimden kaldırıldı

        CID3692 Car infotainment system

        CID3692/00

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        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

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