DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.