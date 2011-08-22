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Üretimden kaldırıldı

Otomobil eğlence sistemi

CID2780/00

Video ve navigasyon için mükemmel netlikte ekran

Philips Otomobil eğlence sistemi CID2780 ile aracınızı keyifle kullanın. 15,7 cm / 6,2" tam renkli dokunmatik panelli ekran, dahili navigasyon sistemi ve aramalar ve müzik keyfi için Bluetooth® özelliğiyle uzun yollar artık daha keyifli.

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yüksek çözünürlüklü LCD

Video ve navigasyon için mükemmel netlikte ekran

Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

Teknik Özellikler

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