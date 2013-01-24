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        Araç bilgi-eğlence sistemi

        Araç bilgi-eğlence sistemi

        Toplam:

        Video ve navigasyon için mükemmel netlikte ekran

        yüksek çözünürlüklü LCD

        • 6,5 inç dokunmatik ekran
        • gezinme
        • Bluetooth
        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

        Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları

        Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları

        Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik, video ve fotoğraf dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

        Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı

        Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı

        Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

        Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN

        Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu

        Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu

        16,5 cm (6,5") tam renkli ekran ve dokunmatik panel

        16,5 cm (6,5") tam renkli ekran ve dokunmatik panel.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          Çapraz ekran boyutu
          6,5 inç
          Çözünürlük
          800x480 piksel
          En-boy oranı
          Geniş Ekran
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          500
          Tuş aydınlatması
          • Mavi
          • Kırmızı

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • DVD-R/-RW
          • DVD+R/+RW
          • DVD+RW
          • Video CD
          • SVCD
          • Picture CD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Bölüm tekrarlama
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • PBC
          • Tekrarlama
          • Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
          • İleri/geri arama
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Sabit Resim
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL
          Sıkıştırma formatları
          • DivX 4.x
          • DivX 5.x
          • DivX 6.0
          • MPEG4

        • Müzik Çalma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          • WMA-CD
          • USB flash sürücü
          • SD kartı
          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          • WMA
          • WMA9
          Disk Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri
          • Introscan (tanıtım taraması)
          • Önceki/Sonraki Albüm Arama
          • Sonraki/Önceki Parça Arama
          ID3 Etiket desteği
          Şarkı adı, sanatçı, albüm
          MP3 bit hızları
          32-320kbps ve değişken bit hızı
          USB Direct / SD Modları
          • Çal/Duraklat
          • Hızlı Geri/Hızlı İleri
          • Önceki/Sonraki
          • Tekrarlama
          • Rasgele

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          • AM
          • FM Stereo
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Tuner Geliştirmeleri
          Otomatik arama ve kaydetme
          Hafızadaki istasyon sayısı
          18 (FM), 12 (AM)
          RDS
          • İstasyon Adı
          • İstasyon Bilgileri
          • Program Türü
          • Haberler

        • Ses

          Ekolayzır
          3-bant
          Ekolayzır ayarları
          • Klasik
          • Jazz
          • Pop
          • Rock
          • Flat
          • En iyi
          • Tekno
          • Kullanıcı tanımlı
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Çıkış gücü (MAKS.)
          50Wx4 Kanal
          Çıkış gücü (RMS)
          22Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

        • Bağlantı

          USB
          USB 2.0 Ana Bilgisayar
          Hafıza kartı
          • SD
          • SDHC
          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Video Çıkışı - Analog
          Kompozit video çıkışı
          Ön amfi çıkışı
          2 çift RCA(Sol/Sağ)
          Sub-woofer ön amfi çıkışı
          Kazanç kontrollü
          AV girişi
          Komposit (CVBS) x 2
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • Eller serbest
          Bluetooth sürümü
          2,0
          Park kamerası girişi
          Evet (Geri viteste otomatik devreye girer)

        • Güvenlik/Hırsızlık önleme

          Ekran karartma
          10/20 sn. seçilebilir

        • Aksesuarlar

          Uzaktan kumanda
          Pilli ince uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          • İngilizce
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Klasik Çince
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          İngilizce, Klasik Çince, Basitleştirilmiş Çince

        • Güç

          Güç kaynağı
          12V DC

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          245  mm
          Ürün yüksekliği
          116  mm
          Ürün genişliği
          188  mm
          Şasi
          2 Din

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