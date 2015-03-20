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Üretimden kaldırıldı

Otomobil müzik sistemi

CEM5000/00

3

| (2) İncelemeler

Yolda kesintisiz müzik keyfi

Philips CEM5000 ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

CD, MP3 & WMA müzik çalma ile

Yolda kesintisiz müzik keyfi

  • Bluetooth

  • USB/SD

  • CD

USB Direct ve SD kart yuvaları ile MP3/WMA müzik çalma

USB Direct ve SD kart yuvaları ile MP3/WMA müzik çalma

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde yerleşik USB Direct ve SD kart yuvaları üzerinden daha fazla dijital müziğe erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

Kolay gezinme için sezgisel arayüz

Kolay gezinme için sezgisel arayüz

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
3
2

20/03/2015

Türkiye

Türkiye

ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLERE GÖRE FİYAT ÇOK UCUZ. BASKA MARKLARA BAKSANIZ BU ÖZELLİKLERDE BİR TEYP 800-1000 TL

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme CEM5000 Otomobil müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme CEM5000 Otomobil müzik sistemi için yapılmıştır

08/02/2017

Türkiye

Türkiye

bluetooth performansı

bt audio telefondaki müzikler 5 dakikadan fazla çalmıyor takılmalar oluyor gecikme oluyor durdurup tekrar başlatman gerekiyor ne yapmam lazım yardımcı olun

Bu değerlendirme CEM5000 Otomobil müzik sistemi için yapılmıştır

Bu değerlendirme CEM5000 Otomobil müzik sistemi için yapılmıştır

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