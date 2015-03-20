2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CEM5000/00
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips CEM5000 ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir.
Bluetooth
USB/SD
CD
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde yerleşik USB Direct ve SD kart yuvaları üzerinden daha fazla dijital müziğe erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
metinincel
20/03/2015
Türkiye
ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLERE GÖRE FİYAT ÇOK UCUZ. BASKA MARKLARA BAKSANIZ BU ÖZELLİKLERDE BİR TEYP 800-1000 TL
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme CEM5000 Otomobil müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme CEM5000 Otomobil müzik sistemi için yapılmıştır
suvari
08/02/2017
Türkiye
bluetooth performansı
bt audio telefondaki müzikler 5 dakikadan fazla çalmıyor takılmalar oluyor gecikme oluyor durdurup tekrar başlatman gerekiyor ne yapmam lazım yardımcı olun
Bu değerlendirme CEM5000 Otomobil müzik sistemi için yapılmıştır
Bu değerlendirme CEM5000 Otomobil müzik sistemi için yapılmıştır