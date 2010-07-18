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Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin. Tüm faydaları görün
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin. Tüm faydaları görün
Otomobil müzik sistemi
Toplam:
MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.
Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
iPod'unuzdan / iPhone'unuzdan en sevdiğiniz müzikleri dinleyin. iPod'unuz / iPhone'unuz istasyona bağlıyken şarj olacağından, yolda kullanmaya hep hazır olacaktır.
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Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Ses
Bağlantı
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