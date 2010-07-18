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    Otomobil müzik sistemi

    CEM3000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yolda kesintisiz müzik keyfi Yolda kesintisiz müzik keyfi Yolda kesintisiz müzik keyfi
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      Otomobil müzik sistemi

      CEM3000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolda kesintisiz müzik keyfi

      Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Otomobil müzik sistemi

      Yolda kesintisiz müzik keyfi

      Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin. Tüm faydaları görün

      Yolda kesintisiz müzik keyfi

      Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Otomobil müzik sistemi

      Yolda kesintisiz müzik keyfi

      Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin. Tüm faydaları görün

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        Otomobil müzik sistemi

        Otomobil müzik sistemi

        Toplam:

        Yolda kesintisiz müzik keyfi

        iPhone/iPod müzik çalma ile

        • iPhone ve iPod için
        • USB
        • CD
        MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

        MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

        MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

        Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

        Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

        Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.

        Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

        Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

        Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

        Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

        Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Yüksek kontrastlı LCD ve 32K değişken renkli aydınlatma

        Yüksek kontrastlı LCD ve 32K değişken renkli aydınlatma

        Hırsızlığa karşı çıkarılabilir,karartmalı ön panel

        Hırsızlığa karşı çıkarılabilir,karartmalı ön panel

        iPod'unuzu / iPhone'unuzu çalın ve şarj edin

        iPod'unuzdan / iPhone'unuzdan en sevdiğiniz müzikleri dinleyin. iPod'unuz / iPhone'unuz istasyona bağlıyken şarj olacağından, yolda kullanmaya hep hazır olacaktır.

        Teknik Özellikler

        • Ekran

          Tip
          Yüksek kontrastlı LCD, 32K renkli aydınlatma (11 karakterli)
          Tuş aydınlatması
          Beyaz

        • Müzik Çalma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          • WMA-CD
          • USB flash sürücü
          Sıkıştırma formatı
          • MP3
          • WMA
          Disk Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri
          • Introscan (tanıtım taraması)
          • Önceki/Sonraki Albüm Arama
          • Sonraki/Önceki Parça Arama
          ID3 Etiket desteği
          Şarkı adı, sanatçı, albüm
          MP3 bit hızları
          32-320kbps ve değişken bit hızı
          USB Direct Modları
          • Çal/Duraklat
          • Önceki/Sonraki
          • Hızlı Geri/Hızlı İleri
          • Tekrarlama
          • Rasgele

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          • AM
          • FM Stereo
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Tuner Geliştirmeleri
          Otomatik arama ve kaydetme
          Hafızadaki istasyon sayısı
          18 (FM), 12 (AM)
          RDS
          • İstasyon Adı
          • İstasyon Bilgileri
          • Radyo Metni
          • Program Türü
          • Haberler
          • Haberler ve Trafik
          • RDS Saat Ayarı

        • Ses

          Ekolayzır
          3-bant
          Ekolayzır ayarları
          • Klasik
          • Jazz
          • Pop
          • Rock
          • Flat
          • En iyi
          • Tekno
          • Kullanıcı tanımlı
          Ses Geliştirme
          • MAX Sound
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Çıkış gücü (MAKS.)
          50Wx4 kanal
          Çıkış gücü (RMS)
          24Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

        • Bağlantı

          USB
          USB 2.0 Ana Bilgisayar
          MP3-Link
          Taşınabilir MP3 müzik dinleme için
          Ön amfi çıkışı
          2 çift RCA(Sol/Sağ)
          Sub-woofer ön amfi çıkışı
          Kazanç kontrollü

        • Güvenlik/Hırsızlık önleme

          Ön panel
          Ayrılabilir
          Ekran karartma
          10/20 sn. seçilebilir

        • Aksesuarlar

          Uzaktan kumanda
          Pilli ince uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          • Brezilya Portekizcesi
          • İspanyolca
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          İngilizce, Klasik Çince, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca

        • Güç

          Güç kaynağı
          12V DC

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          190  mm
          Ürün yüksekliği
          58  mm
          Ürün genişliği
          188  mm
          Şasi
          1 Din

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