2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CEM3000/00
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin.
iPhone ve iPod için
USB
CD
MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.
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