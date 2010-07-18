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Üretimden kaldırıldı

Otomobil müzik sistemi

CEM3000/00

Yolda kesintisiz müzik keyfi

Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarınızdaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin.

Tüm avantajları görüntüleyin

iPhone/iPod müzik çalma ile

Yolda kesintisiz müzik keyfi

  • iPhone ve iPod için

  • USB

  • CD

Şarkılara kolay erişim için kullanıcı dostu uzaktan kumanda

MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

Teknik Özellikler

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