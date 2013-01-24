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        Otomobil müzik sistemi

        Otomobil müzik sistemi

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        Yolda kesintisiz müzik keyfi

        CD, MP3 & WMA müzik çalma ile

        • USB
        • CD
        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

        Kolay CD takma için dağınık gösterge ışığı

        Kolay CD takma için dağınık gösterge ışığı

        Karanlıkta otomobil müzik sistemine CD takarken zorlanıyor musunuz? Philips'in yenilikçi tasarımı sayesinde, disk bölmesi çevresine dağılan ışık sayesinde CD'lerinizi daha hızlı ve daha kolay takabilirsiniz.

        Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

        Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

        Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.

        Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

        Taşınabilir USB sürücüler ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın

        Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

        Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

        Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

        Mükemmel ses kalitesi için dahili 45W x 4 amplifikatör

        Mükemmel ses kalitesi için dahili 45W x 4 amplifikatör

        Hırsızlığa karşı çıkarılabilir,karartmalı ön panel

        Hırsızlığa karşı çıkarılabilir,karartmalı ön panel

        Mükemmel görüntü veren yüksek kontrastlı LCD

        Yüksek kontrastlı LCD

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