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Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otomobil müzik sistemi
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Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Karanlıkta otomobil müzik sistemine CD takarken zorlanıyor musunuz? Philips'in yenilikçi tasarımı sayesinde, disk bölmesi çevresine dağılan ışık sayesinde CD'lerinizi daha hızlı ve daha kolay takabilirsiniz.
Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.
Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Yüksek kontrastlı LCD