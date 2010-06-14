2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CEM1000/00
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips CEM1000 sayesinde CD'den dijital müzik kaynaklarında kayıtlı şarkılarınızın keyfini otomobilinizde kesintisiz olarak çıkarabilirsiniz. Hırsızlığa karşı koruma için çıkarılabilen ön panele ve yolda müziğinizin kesilmemesini sağlamak için darbe korumasına sahiptir.
CD
Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.
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