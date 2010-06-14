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Üretimden kaldırıldı

Otomobil müzik sistemi

CEM1000/00

Yolda kesintisiz müzik keyfi

Philips CEM1000 sayesinde CD'den dijital müzik kaynaklarında kayıtlı şarkılarınızın keyfini otomobilinizde kesintisiz olarak çıkarabilirsiniz. Hırsızlığa karşı koruma için çıkarılabilen ön panele ve yolda müziğinizin kesilmemesini sağlamak için darbe korumasına sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

CD, MP3 & WMA müzik çalma ile

Yolda kesintisiz müzik keyfi

  • CD

Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.

Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelere karşı mükemmel koruma

Hırsızlığa karşı çıkarılabilir,karartmalı ön panel

Hırsızlığa karşı çıkarılabilir,karartmalı ön panel

Teknik Özellikler

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