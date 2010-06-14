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Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips CEM1000 sayesinde CD'den dijital müzik kaynaklarında kayıtlı şarkılarınızın keyfini otomobilinizde kesintisiz olarak çıkarabilirsiniz. Hırsızlığa karşı koruma için çıkarılabilen ön panele ve yolda müziğinizin kesilmemesini sağlamak için darbe korumasına sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips CEM1000 sayesinde CD'den dijital müzik kaynaklarında kayıtlı şarkılarınızın keyfini otomobilinizde kesintisiz olarak çıkarabilirsiniz. Hırsızlığa karşı koruma için çıkarılabilen ön panele ve yolda müziğinizin kesilmemesini sağlamak için darbe korumasına sahiptir. Tüm faydaları görün
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips CEM1000 sayesinde CD'den dijital müzik kaynaklarında kayıtlı şarkılarınızın keyfini otomobilinizde kesintisiz olarak çıkarabilirsiniz. Hırsızlığa karşı koruma için çıkarılabilen ön panele ve yolda müziğinizin kesilmemesini sağlamak için darbe korumasına sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda kesintisiz müzik keyfi
Philips CEM1000 sayesinde CD'den dijital müzik kaynaklarında kayıtlı şarkılarınızın keyfini otomobilinizde kesintisiz olarak çıkarabilirsiniz. Hırsızlığa karşı koruma için çıkarılabilen ön panele ve yolda müziğinizin kesilmemesini sağlamak için darbe korumasına sahiptir. Tüm faydaları görün
Otomobil müzik sistemi
Toplam:
Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Yüksek kontrastlı LCD
Ekran
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Ses
Bağlanabilirlik
Güvenlik/Hırsızlık önleme
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar