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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CED370/00
Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi
Philips CED370, otomobilinizde eğlenceyi en üst düzeye çıkaran, video oynatımı ve fotoğraf gösterimi için 8,9 cm (3,5") genişlikte (16:9) LCD ekran içerir. Ayrıca, birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın.
8,9 cm (3,5") dokunmatik ekran
Bluetooth
DVD
Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
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