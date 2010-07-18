Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi

Philips CED370, otomobilinizde eğlenceyi en üst düzeye çıkaran, video oynatımı ve fotoğraf gösterimi için 8,9 cm (3,5") genişlikte (16:9) LCD ekran içerir. Ayrıca, birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın.