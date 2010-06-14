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Üretimden kaldırıldı

Otomobil müzik ve video sistemi

CED1700/00

Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi

Video izleme ve fotoğraf görüntüleme için 17,8 (7") WVGA(800x480 piksel) ekrana sahip olan Philips CED1700, otomobil eğlence sistemlerindeki son noktadır. Birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın.

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Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi

  • 17,8 cm (7")

  • Bluetooth

  • DVD

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelere karşı mükemmel koruma

Teknik Özellikler

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