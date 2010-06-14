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Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi
Video izleme ve fotoğraf görüntüleme için 17,8 (7") WVGA(800x480 piksel) ekrana sahip olan Philips CED1700, otomobil eğlence sistemlerindeki son noktadır. Birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi
Video izleme ve fotoğraf görüntüleme için 17,8 (7") WVGA(800x480 piksel) ekrana sahip olan Philips CED1700, otomobil eğlence sistemlerindeki son noktadır. Birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın. Tüm faydaları görün
Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi
Video izleme ve fotoğraf görüntüleme için 17,8 (7") WVGA(800x480 piksel) ekrana sahip olan Philips CED1700, otomobil eğlence sistemlerindeki son noktadır. Birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi
Video izleme ve fotoğraf görüntüleme için 17,8 (7") WVGA(800x480 piksel) ekrana sahip olan Philips CED1700, otomobil eğlence sistemlerindeki son noktadır. Birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın. Tüm faydaları görün
Otomobil müzik ve video sistemi
Toplam:
Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD+/-R, en yaygın DVD formatlarının her ikisini de kabul edebilir. Aynı şekilde DVD+/-RW, en yaygın yeniden yazılabilir disk türlerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir SVCD (Super VideoCD), daha yüksek çözünürlüğü sayesinde VCD'den daha net görüntü verebilir. MPEG4, DVD kalitesindeki görüntüleri (MPEG-2), daha düşük hızlarda ve daha küçük dosya boyutlarında oynatmak için tasarlanmıştır. DivX codec, dijital videoları yüksek görüntü kalitesini koruyarak küçültmek için kullanılan MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir.
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik, video ve fotoğraf dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.
Bu yüksek çözünürlüklü (800 x 480 piksel) renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Mükemmel uyumlu 2.0 DIN şasi tasarımı.
Görüntü/Ekran
Video Oynatma
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Ses
Bağlantı
Güvenlik/Hırsızlık önleme
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar