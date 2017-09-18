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Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın
Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın
Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir. Tüm faydaları görün
Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın
Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın
Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir. Tüm faydaları görün
Otomobil müzik sistemi
Toplam:
Philips'in yenilikçi Music Zone teknolojisi, sürücü ve yolcuların müziğin keyfini tam da sanatçının duymanızı istediği şekilde, daha canlı bir mekan etkisiyle sürmesini sağlar. Kullanıcılar, araç içinde en iyi ses odağını elde etmek için müzik dinleme alanlarını sürücüden yolculara ve eski haline kolaylıkla değiştirebilir. Özel bir bölge kontrol düğmesi üç ön ayar sunar: Sol, Sağ ve Ön (ve Tümü). Böylece hem yalnız hem de yolcularınızla birlikteyken, dinleme ihtiyaçlarınıza uyacak değişiklikleri kolayca ve dinamik bir biçimde yapabilirsiniz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.
MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas ve tiz sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas ve tiz sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan orijinal maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.
Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.
Yeni Philips Evrensel USB şarj arayüzü, akıllı cihazlara 1 amp akım sağlayabilir. Bu miktar cihazın pilini şarj etmek ve yoğun kullanımlar için yeterlidir. Evrensel yazılım protokolü, neredeyse piyasadaki tüm akıllı telefonlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve USB bağlandığı anda şarj işlemini başlatır.
FLAC (Ücretsiz Kayıpsız Ses Codec'i), dijital sesleri kayıpsız bir şekilde sıkıştıran bir ses kodlama formatıdır. FLAC algoritmasıyla sıkıştırılan dijital sesler genellikle orijinal boyutunun yarısına kadar inebilir ve sıkıştırma işlemi geri alınarak orijinal ses verisinin bire bir kopyasına dönüşebilir. Bu sayede net ve özgün bir ses deneyimi sunar.
Yüksek kontrastlı LCD
Ekran
Oynatılabilen ortamlar
Müzik Çalma
Tuner/Alım/İletim
Ses
Bağlantı
Güvenlik/Hırsızlık önleme
Aksesuarlar
Güç
Boyutlar