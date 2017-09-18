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    Otomobil müzik sistemi

    CE235BT/13
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın
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      SDHC

      Otomobil müzik sistemi

      CE235BT/13
      Genel Derecelendirme / 5

      Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın

      Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir. Tüm faydaları görün

      Otomobil müzik sistemi

      Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın

      Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir. Tüm faydaları görün

      Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın

      Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir. Tüm faydaları görün

      Otomobil müzik sistemi

      Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın

      Philips CE235BT ile otomobilinizde birden fazla müzik kaynağının keyfini çıkarın. Yerleşik Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müziklerin keyfini çıkarırken, önemli görüşmeleri de kaçırmamış olursunuz. Ayrıca, güvenlik için hırsızlık önleyici çıkarılabilir ön panellere sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Otomobil müzik sistemi

        Otomobil müzik sistemi

        Toplam:

        Sürüş sırasında canlı müziğin keyfini çıkarın

        Ses tutkusu

        • USB/SDHC
        • Bluetooth
        • Kayıpsız ses
        Ayarlanabilir dinleme merkezleri için Music Zone

        Ayarlanabilir dinleme merkezleri için Music Zone

        Philips'in yenilikçi Music Zone teknolojisi, sürücü ve yolcuların müziğin keyfini tam da sanatçının duymanızı istediği şekilde, daha canlı bir mekan etkisiyle sürmesini sağlar. Kullanıcılar, araç içinde en iyi ses odağını elde etmek için müzik dinleme alanlarını sürücüden yolculara ve eski haline kolaylıkla değiştirebilir. Özel bir bölge kontrol düğmesi üç ön ayar sunar: Sol, Sağ ve Ön (ve Tümü). Böylece hem yalnız hem de yolcularınızla birlikteyken, dinleme ihtiyaçlarınıza uyacak değişiklikleri kolayca ve dinamik bir biçimde yapabilirsiniz.

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

        Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

        Anında arama veya hızlı erişim için klasöre veya şarkıya göre gözatma

        Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözatmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüze odaklanmanıza izin verir.

        MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

        MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

        MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas ve tiz sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas ve tiz sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan orijinal maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

        Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı

        Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı

        Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

        Müzik çalma ve hızlı şarj için USB yuvası

        Müzik çalma ve hızlı şarj için USB yuvası

        Yeni Philips Evrensel USB şarj arayüzü, akıllı cihazlara 1 amp akım sağlayabilir. Bu miktar cihazın pilini şarj etmek ve yoğun kullanımlar için yeterlidir. Evrensel yazılım protokolü, neredeyse piyasadaki tüm akıllı telefonlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve USB bağlandığı anda şarj işlemini başlatır.

        Net ve özgün bir ses deneyimi için kayıpsız ses formatlarını destekler

        Net ve özgün bir ses deneyimi için kayıpsız ses formatlarını destekler

        FLAC (Ücretsiz Kayıpsız Ses Codec'i), dijital sesleri kayıpsız bir şekilde sıkıştıran bir ses kodlama formatıdır. FLAC algoritmasıyla sıkıştırılan dijital sesler genellikle orijinal boyutunun yarısına kadar inebilir ve sıkıştırma işlemi geri alınarak orijinal ses verisinin bire bir kopyasına dönüşebilir. Bu sayede net ve özgün bir ses deneyimi sunar.

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör

        Hırsızlığa karşı çıkarılabilir ön panel

        Hırsızlığa karşı çıkarılabilir ön panel

        Mükemmel görüntü veren yüksek kontrastlı LCD

        Yüksek kontrastlı LCD

        Teknik Özellikler

        • Ekran

          Tip
          Yüksek kontrastlı S/B LCD
          Tuş aydınlatması
          Mavi

        • Oynatılabilen ortamlar

          USB flash sürücü
          Evet
          SD/SDHC kart
          Evet
          MP3 Link
          taşınabilir MP3 müzik dinleme için
          Bluetooth ile müzik çalma
          Evet

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • MP3
          • FLAC
          • WAV
          ID3 Etiket desteği
          Şarkı adı, sanatçı, albüm
          MP3 bit hızları
          32-320kbps ve değişken bit hızı
          USB/SDHC Modları
          • Hızlı Geri/Hızlı İleri
          • Çal/Duraklat
          • Önceki/Sonraki
          • Tekrarlama
          • Rasgele

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo Bantları
          • AM
          • FM Stereo
          Otomatik dijital istasyon ayarı
          Evet
          Tuner Geliştirmeleri
          Otomatik arama ve kaydetme
          Hafızadaki istasyon sayısı
          18 (FM), 12 (AM)
          RDS
          • İstasyon Adı
          • Program Türü
          • Haberler ve Trafik
          • Otomatik frekans

        • Ses

          Ekolayzır
          2 bantlı
          Ekolayzır ayarları
          • Classic
          • Jazz
          • Pop
          • Rock
          • Flat
          • En iyi
          • Tekno
          • Kullanıcı tanımlı
          Ses Geliştirme
          • MAX Sound
          • Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          • Music Zone
          Çıkış gücü (MAKS.)
          50Wx4 kanal
          Çıkış gücü (RMS)
          22Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

        • Bağlantı

          Mikrofon
          • Dahili mikrofon
          • Harici mikrofon girişi
          Ön amfi çıkışı
          1 çift RCA(Sol/Sağ)
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • Eller serbest
          Bluetooth sürümü
          2.0+EDR
          Fiziksel bağlantılı uzaktan giriş
          Evet

        • Güvenlik/Hırsızlık önleme

          Ön panel
          Ayrılabilir

        • Aksesuarlar

          Uzaktan kumanda
          Birlikte Verilmez
          Kullanım Kılavuzu
          • İngilizce
          • Felemenkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce

        • Güç

          Güç kaynağı
          12V DC
          USB ile hızlı şarj
          5 V 1 AMP (MAKS.)

        • Boyutlar

          Şasi
          1 Din
          Ürün Boyutları (panelle birlikte)
          188 x 58 x 120 mm (G x Y x D)
          Ürün Boyutları (panelsiz)
          188 x 58 x 95 mm (G x Y x D)

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