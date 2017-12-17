Ayarlanabilir dinleme merkezleri için Music Zone

Philips'in yenilikçi Music Zone teknolojisi, sürücü ve yolcuların müziğin keyfini tam da sanatçının duymanızı istediği şekilde, daha canlı bir mekan etkisiyle sürmesini sağlar. Kullanıcılar, araç içinde en iyi ses odağını elde etmek için müzik dinleme alanlarını sürücüden yolculara ve eski haline kolaylıkla değiştirebilir. Özel bir bölge kontrol düğmesi üç ön ayar sunar: Sol, Sağ ve Ön (ve Tümü). Böylece hem yalnız hem de yolcularınızla birlikteyken, dinleme ihtiyaçlarınıza uyacak değişiklikleri kolayca ve dinamik bir biçimde yapabilirsiniz.