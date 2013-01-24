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    Perfect sound

    Kablosuz telefon için ek ahize

    CD5650S/38
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • XHD Ses XHD Ses XHD Ses
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      Perfect sound Kablosuz telefon için ek ahize

      CD5650S/38
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      XHD Ses

      Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Perfect sound Kablosuz telefon için ek ahize

      XHD Ses

      Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır. Tüm faydaları görün

      XHD Ses

      Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Perfect sound Kablosuz telefon için ek ahize

      XHD Ses

      Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör Kablosuz

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        Perfect sound

        Perfect sound

        Kablosuz telefon için ek ahize

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        XHD Ses

        üstün bir ses netliği için

        • 5000 serisi
        • Parlak inci
        200 hafızalı telefon defteri

        200 hafızalı telefon defteri

        Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde 200 adede kadar isim saklayın.

        XHD ses

        XHD ses

        Nerede olursanız olun inanılmaz yükseklikte ve konuşma sesi netliğinde, parazitsiz telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Yüksek kaliteli hoparlör, gelişmiş teknoloji ve gerçek akustik bölme sayesinde her telefon görüşmenizde inanılmaz bir ses kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

        Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

        Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

        Yüksek çözünürlüklü grafik ekran

        Bu tür ekranlar, karakterlerin kalitesi ve okunaklılığı sayesinde telefonunuzun kullanımını kolaylaştırır.

        Beyaz ışıklı ekran

        Beyaz ışıklı ekran, mümkün olan en iyi kontrastı ve en rahat okuma deneyimini sunar.

        Çok düşük enerji tüketimi

        Yüksek verimlilikteki güç kaynağı sayesinde toplam enerji tüketiminde normal güç kaynaklarına göre %50'den fazla tasarruf elde edilir.

        Yayılan gücün otomatik azaltılması

        Akıllı dahili sistem sayesinde, iletilen güç ahize ve baz ünitesi arasındaki mesafeye göre sürekli kontrol edilir ve optimum hale getirilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Arka ışık
          Evet
          Renkli arka ışık
          Beyaz
          Ekran renkleri
          Siyah ve Beyaz
          Metin satır sayısı
          3
          Ana Ekran Teknolojisi
          STN
          Ana Ekran Tipi
          Tam grafik

        • Ses

          Ahize zilleri
          Polifonik
          Ses Seviyesi Kontrolü
          Ses Seviyesini açma/kısma

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          Çalar Saat
          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Bekleyen Arama*
          • Arayan Numarayı Gösterme*
          • Konferans Görüşme
          • Açık Arama Aktarma
          • Mikrofonun sesini kapatma
          Kullanım kolaylığı
          • Çift Yönlü Eller Serbest
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          • Tuş Takımı Kilidi
          • Menü Kontrolü
          Birden çok baz ünitesi olanağı
          1
          Birden çok ahize seçeneği
          5 ahizeye kadar
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Arka ışıklı tuş takımı
          Evet (Sarı)
          Hoparlör - eller serbest konuşun
          Evet

        • Ağ Özellikleri

          Anten
          • Baz ünitesine entegre
          • Ahizeye entegre
          Uyumlu
          GAP
          Arama
          • Tonlu
          • Darbeli

        • Operatör Koşulları

          Arayan numarayı ve adı gösterme
          Evet
          Bekleyen aramadaki numarayı gösterme
          Evet

        • Hafıza Kapasitesi

          Arama kaydı
          50
          Telefon Defteri
          200 isim ve numara
          Tekrar Arama Listesi Kapasitesi
          10

        • Boyutlar

          Ahize boyutları
          164,5 x 46,2 x 26,5 mm

        • Güç

          Pil kapasitesi
          650 mAh
          Pil tipi
          AAA NiMH
          Pil Türü
          Şarj edilebilir
          Şebeke elektriği
          AC 220-240V - 50Hz
          Pil sayısı
          Ahize başına 2 adet
          Bekleme süresi
          170 saate kadar
          Konuşma süresi
          14 saate kadar

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