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XHD Ses
Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
XHD Ses
Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır. Tüm faydaları görün
XHD Ses
Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
XHD Ses
Yüz yüze konuşma kadar gerçek ses netliğiyle CD5 serisi, görüşmelere duyguyu geri getirir. XHD ses, insanları ve duygularını daha da yaklaştırır. Tüm faydaları görün
Kablosuz telefon için ek ahize
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde 200 adede kadar isim saklayın.
Nerede olursanız olun inanılmaz yükseklikte ve konuşma sesi netliğinde, parazitsiz telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Yüksek kaliteli hoparlör, gelişmiş teknoloji ve gerçek akustik bölme sayesinde her telefon görüşmenizde inanılmaz bir ses kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.
Bu tür ekranlar, karakterlerin kalitesi ve okunaklılığı sayesinde telefonunuzun kullanımını kolaylaştırır.
Beyaz ışıklı ekran, mümkün olan en iyi kontrastı ve en rahat okuma deneyimini sunar.
Yüksek verimlilikteki güç kaynağı sayesinde toplam enerji tüketiminde normal güç kaynaklarına göre %50'den fazla tasarruf elde edilir.
Akıllı dahili sistem sayesinde, iletilen güç ahize ve baz ünitesi arasındaki mesafeye göre sürekli kontrol edilir ve optimum hale getirilir.
Görüntü/Ekran
Ses
Kullanılabilirlik
Ağ Özellikleri
Operatör Koşulları
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