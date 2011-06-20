2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM300WH/00
En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın
Bu ESee video kamera CAM300 ile full HD video ve fotoğraf çekmek adeta çocuk oyuncağıdır. Anında düzenleme ve hızlı izlenim özellikleri paylaşmak istediğiniz her şeyi TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşmanıza olanak tanırken, 3 inç dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar.
Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade eder. “p” ise aşamalı tarama, yani her bir karedeki satırların sıralı görünümü anlamına gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan video kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 video formatını kullanır. Bu son derece gelişmiş format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak tanır.
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