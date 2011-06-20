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Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM300WH/00

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Bu ESee video kamera CAM300 ile full HD video ve fotoğraf çekmek adeta çocuk oyuncağıdır. Anında düzenleme ve hızlı izlenim özellikleri paylaşmak istediğiniz her şeyi TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşmanıza olanak tanırken, 3 inç dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dokunmatik ekran kontrolü ile

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Ekstra uzun pil ömrü sayesinde daha fazla video çekin

Yüksek kaliteli fotoğraflar için 12 megapiksele kadar çözünürlük

Yüksek kaliteli fotoğraflar için 12 megapiksele kadar çözünürlük

Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yaşayın

Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yaşayın

Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade eder. “p” ise aşamalı tarama, yani her bir karedeki satırların sıralı görünümü anlamına gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan video kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 video formatını kullanır. Bu son derece gelişmiş format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak tanır.

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