Full HD ve e-posta göndermeye uygun formatlar için Çift formatlı kayıt

Full HD videoları HD TV'lerde izlemek harikadır. Ancak, videoyu e-posta olarak göndermek veya çevrimiçi ortamlarda paylaşmak istediğinizde bu büyük HD dosyasını sıkıştırıp e-posta göndermeye uygun bir formata dönüştürmeniz gerekir. Video kameranızın Çift formatlı kayıt özelliği sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Özelliği etkinleştirin ve videolarınızı aynı anda hem full HD (1080p) formatında hem de e-posta göndermeye uygun QWVGA (240p) formatta kaydedin. Böylece hem videolarınızı HD TV'de keyifle izleyebilir hem de elektronik olarak anında paylaşabileceğiniz video formatına sahip olmuş olursunuz.