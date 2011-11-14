2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM300BL/00
En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın
Bu ESee video kamera CAM300 ile full HD video ve fotoğraf çekmek adeta çocuk oyuncağıdır. Anında düzenleme ve hızlı izlenim özellikleri paylaşmak istediğiniz her şeyi TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşmanıza olanak tanırken, 3 inç dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar.
Full HD videoları HD TV'lerde izlemek harikadır. Ancak, videoyu e-posta olarak göndermek veya çevrimiçi ortamlarda paylaşmak istediğinizde bu büyük HD dosyasını sıkıştırıp e-posta göndermeye uygun bir formata dönüştürmeniz gerekir. Video kameranızın Çift formatlı kayıt özelliği sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Özelliği etkinleştirin ve videolarınızı aynı anda hem full HD (1080p) formatında hem de e-posta göndermeye uygun QWVGA (240p) formatta kaydedin. Böylece hem videolarınızı HD TV'de keyifle izleyebilir hem de elektronik olarak anında paylaşabileceğiniz video formatına sahip olmuş olursunuz.
Gelişmiş titreme önleme özelliği sayesinde paylaşmaktan gurur duyacağınız harika videolar çekin. Gelişmiş algoritmalarla donatılmış cayro sensörler sabit ve bozulmamış video görüntüleri sağlar. Sensörler, zeminle kamera lensi arasındaki mesafeyi ölçer ve video kamera her sallandığında gerekli düzeltmeleri yapar. Bu gelişmiş teknoloji sayesinde bulanık görüntüler olmadığı için hayatınızın en güzel anlarını muhteşem videolarla ölümsüzleştirirsiniz.
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