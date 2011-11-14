ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM300BL/00

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Bu ESee video kamera CAM300 ile full HD video ve fotoğraf çekmek adeta çocuk oyuncağıdır. Anında düzenleme ve hızlı izlenim özellikleri paylaşmak istediğiniz her şeyi TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşmanıza olanak tanırken, 3 inç dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dokunmatik ekran kontrolü ile

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

Full HD ve e-posta göndermeye uygun formatlar için Çift formatlı kayıt

Full HD ve e-posta göndermeye uygun formatlar için Çift formatlı kayıt

Full HD videoları HD TV'lerde izlemek harikadır. Ancak, videoyu e-posta olarak göndermek veya çevrimiçi ortamlarda paylaşmak istediğinizde bu büyük HD dosyasını sıkıştırıp e-posta göndermeye uygun bir formata dönüştürmeniz gerekir. Video kameranızın Çift formatlı kayıt özelliği sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Özelliği etkinleştirin ve videolarınızı aynı anda hem full HD (1080p) formatında hem de e-posta göndermeye uygun QWVGA (240p) formatta kaydedin. Böylece hem videolarınızı HD TV'de keyifle izleyebilir hem de elektronik olarak anında paylaşabileceğiniz video formatına sahip olmuş olursunuz.

Gelişmiş titreme önleme özelliğiyle daha net ve sabit videolar çekin

Gelişmiş titreme önleme özelliğiyle daha net ve sabit videolar çekin

Gelişmiş titreme önleme özelliği sayesinde paylaşmaktan gurur duyacağınız harika videolar çekin. Gelişmiş algoritmalarla donatılmış cayro sensörler sabit ve bozulmamış video görüntüleri sağlar. Sensörler, zeminle kamera lensi arasındaki mesafeyi ölçer ve video kamera her sallandığında gerekli düzeltmeleri yapar. Bu gelişmiş teknoloji sayesinde bulanık görüntüler olmadığı için hayatınızın en güzel anlarını muhteşem videolarla ölümsüzleştirirsiniz.

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları