ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM295WH/00

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Bu ESee video kamera CAM295 ile full HD video ve fotoğraf çekmek adeta çocuk oyuncağıdır. Anında düzenleme ve hızlı izlenim özellikleri paylaşmak istediğiniz her şeyi TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşmanıza olanak tanırken, 3 inç dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dokunmatik ekran kontrolü ile

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Video kamera üzerinde basit düzenleme işlemleri yapmak için anında video düzenleyici

Full HD ve e-posta göndermeye uygun formatlar için Çift formatlı kayıt

Full HD ve e-posta göndermeye uygun formatlar için Çift formatlı kayıt

Full HD videoları HD TV'lerde izlemek harikadır. Ancak, videoyu e-posta olarak göndermek veya çevrimiçi ortamlarda paylaşmak istediğinizde bu büyük HD dosyasını sıkıştırıp e-posta göndermeye uygun bir formata dönüştürmeniz gerekir. Video kameranızın Çift formatlı kayıt özelliği sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Özelliği etkinleştirin ve videolarınızı aynı anda hem full HD (1080p) formatında hem de e-posta göndermeye uygun QWVGA (240p) formatta kaydedin. Böylece hem videolarınızı HD TV'de keyifle izleyebilir hem de elektronik olarak anında paylaşabileceğiniz video formatına sahip olmuş olursunuz.

E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım

E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım

Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları