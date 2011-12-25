2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM295WH/00
En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın
Bu ESee video kamera CAM295 ile full HD video ve fotoğraf çekmek adeta çocuk oyuncağıdır. Anında düzenleme ve hızlı izlenim özellikleri paylaşmak istediğiniz her şeyi TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşmanıza olanak tanırken, 3 inç dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar.
Full HD videoları HD TV'lerde izlemek harikadır. Ancak, videoyu e-posta olarak göndermek veya çevrimiçi ortamlarda paylaşmak istediğinizde bu büyük HD dosyasını sıkıştırıp e-posta göndermeye uygun bir formata dönüştürmeniz gerekir. Video kameranızın Çift formatlı kayıt özelliği sayesinde bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Özelliği etkinleştirin ve videolarınızı aynı anda hem full HD (1080p) formatında hem de e-posta göndermeye uygun QWVGA (240p) formatta kaydedin. Böylece hem videolarınızı HD TV'de keyifle izleyebilir hem de elektronik olarak anında paylaşabileceğiniz video formatına sahip olmuş olursunuz.
Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.
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