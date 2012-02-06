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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM200WH/00
En güzel anlarınızı TV'de veya Web'de kolayca paylaşın
Philips ESee CAM200 ile kolayca fotoğraf ve video çekin, çektiğiniz fotoğraf ve videoları rahatça paylaşın. 3 inç dokunmatik ekranı kaydırarak çekimlerinizi TV'de veya İnternette anında, kablosuz olarak paylaşın.
Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade eder. “p” ise aşamalı tarama, yani her bir karedeki satırların sıralı görünümü anlamına gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan video kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 video formatını kullanır. Bu son derece gelişmiş format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak tanır.
Gelişmiş titreme önleme özelliği sayesinde paylaşmaktan gurur duyacağınız harika videolar çekin. Gelişmiş algoritmalarla donatılmış cayro sensörler sabit ve bozulmamış video görüntüleri sağlar. Sensörler, zeminle kamera lensi arasındaki mesafeyi ölçer ve video kamera her sallandığında gerekli düzeltmeleri yapar. Bu gelişmiş teknoloji sayesinde bulanık görüntüler olmadığı için hayatınızın en güzel anlarını muhteşem videolarla ölümsüzleştirirsiniz.
Bu video kameradaki dahili Wi-Fi özelliği sayesinde fotoğraf ve videolarınızı bilgisayar ve kablo gerekmeden anında paylaşabilirsiniz. Video kamera Philips SimplyShare aygıtlarına ve DLNA uyumlu TV'lere, Blu-ray disk oynatıcılara, ağ medya oynatıcılara, ev sinema sistemlerine ve fotoğraf çerçevelerine kablosuz olarak bağlanır; böylece en güzel anılarınızı büyük ekranda yeniden yaşayabilirsiniz. Üstelik Facebook, Twitter, YouTube ve Picasa'ya yönelik kullanımı kolay dahili uygulamalarla fotoğraf ve video çekimlerinizi İnternet sitelerine rahatça yükleyebilirsiniz.
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