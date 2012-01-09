UStream ile web'de kablosuz video yayını yapın

Esee video kamerayla etrafınızda olup biten her şeyi anında ve canlı olarak paylaşın. Tek yapmanız gereken, Wi-Fi bağlantısı kurmak ve 'Go Live' (Çevrimiçi Ol) seçeneğini belirlemek. Yapmakta olduğunuz kayıt UStream sitesine aktarılır; böylece arkadaşlarınız ve aileniz, nerede olurlarsa olsunlar, kayıtlarınızı seyredebilir. Artık hayatınızın en güzel dakikalarını sevdiklerinizle anında kolayca paylaşabilirsiniz.