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Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM200BL/00

En güzel anlarınızı TV'de veya Web'de kolayca paylaşın

Philips ESee CAM200 ile kolayca fotoğraf ve video çekin, çektiğiniz fotoğraf ve videoları rahatça paylaşın. 3 inç dokunmatik ekranı kaydırarak çekimlerinizi TV'de veya İnternette anında, kablosuz olarak paylaşın.

Tüm avantajları görüntüleyin

dahili WiFi ile

En güzel anlarınızı TV'de veya Web'de kolayca paylaşın

UStream ile web'de kablosuz video yayını yapın

UStream ile web'de kablosuz video yayını yapın

Esee video kamerayla etrafınızda olup biten her şeyi anında ve canlı olarak paylaşın. Tek yapmanız gereken, Wi-Fi bağlantısı kurmak ve 'Go Live' (Çevrimiçi Ol) seçeneğini belirlemek. Yapmakta olduğunuz kayıt UStream sitesine aktarılır; böylece arkadaşlarınız ve aileniz, nerede olurlarsa olsunlar, kayıtlarınızı seyredebilir. Artık hayatınızın en güzel dakikalarını sevdiklerinizle anında kolayca paylaşabilirsiniz.

Ekstra uzun pil ömrü sayesinde daha fazla video çekin

Yüksek kaliteli fotoğraflar için 10 megapiksele kadar çözünürlük

Yüksek kaliteli fotoğraflar için 10 megapiksele kadar çözünürlük

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