2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM200BL/00
En güzel anlarınızı TV'de veya Web'de kolayca paylaşın
Philips ESee CAM200 ile kolayca fotoğraf ve video çekin, çektiğiniz fotoğraf ve videoları rahatça paylaşın. 3 inç dokunmatik ekranı kaydırarak çekimlerinizi TV'de veya İnternette anında, kablosuz olarak paylaşın.
Esee video kamerayla etrafınızda olup biten her şeyi anında ve canlı olarak paylaşın. Tek yapmanız gereken, Wi-Fi bağlantısı kurmak ve 'Go Live' (Çevrimiçi Ol) seçeneğini belirlemek. Yapmakta olduğunuz kayıt UStream sitesine aktarılır; böylece arkadaşlarınız ve aileniz, nerede olurlarsa olsunlar, kayıtlarınızı seyredebilir. Artık hayatınızın en güzel dakikalarını sevdiklerinizle anında kolayca paylaşabilirsiniz.
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