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Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM150OR/00

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Sağlam ve su geçirmez ESee video kamera CAM150 iç ve dış mekanlarda, hatta suda ve karda bile mükemmeldir. Çift formatlı kayıt, hem HD formatındaki hem de e-posta olarak göndermeye uygun formattaki videolarınızı anında kolayca paylaşmanıza olanak tanırken, gelişmiş titreme önleme özelliği videoların son derece net olmasını sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Suda ve karda bile içiniz rahat olsun

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım

E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım

Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.

Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

Cebinize rahatça sığması için küçük ve ince tasarım

Teknik Özellikler

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