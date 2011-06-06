2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM110SL/00
En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın
Full HD kalitesinde harika videolar çekin ve ESee video kameranın üstün titreme önleme özelliğiyle videolarınızı kusursuz hale getirin. Çift formatlı kayıt sayesinde hem HD formatındaki hem de e-posta olarak göndermeye uygun formattaki videolarınızı TV'de 4 kata kadar daha hızlı paylaşın.
Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.
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