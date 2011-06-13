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Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM110RD/00

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Full HD kalitesinde harika videolar çekin ve ESee video kameranın üstün titreme önleme özelliğiyle videolarınızı kusursuz hale getirin. Çift formatlı kayıt sayesinde hem HD formatındaki hem de e-posta olarak göndermeye uygun formattaki videolarınızı TV'de 4 kata kadar daha hızlı paylaşın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Gelişmiş Titreme Önleme Özelliği

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Flaş, otomatik odak, yüz ve gülümseme algılama

Flaş, otomatik odak, yüz ve gülümseme algılama

Gelişmiş titreme önleme özelliğiyle daha net ve sabit videolar çekin

Gelişmiş titreme önleme özelliğiyle daha net ve sabit videolar çekin

Gelişmiş titreme önleme özelliği sayesinde paylaşmaktan gurur duyacağınız harika videolar çekin. Gelişmiş algoritmalarla donatılmış cayro sensörler sabit ve bozulmamış video görüntüleri sağlar. Sensörler, zeminle kamera lensi arasındaki mesafeyi ölçer ve video kamera her sallandığında gerekli düzeltmeleri yapar. Bu gelişmiş teknoloji sayesinde bulanık görüntüler olmadığı için hayatınızın en güzel anlarını muhteşem videolarla ölümsüzleştirirsiniz.

Video kamera üzerinde basit düzenleme işlemleri yapmak için anında video düzenleyici

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