2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM110RD/00
En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın
Full HD kalitesinde harika videolar çekin ve ESee video kameranın üstün titreme önleme özelliğiyle videolarınızı kusursuz hale getirin. Çift formatlı kayıt sayesinde hem HD formatındaki hem de e-posta olarak göndermeye uygun formattaki videolarınızı TV'de 4 kata kadar daha hızlı paylaşın.
Gelişmiş titreme önleme özelliği sayesinde paylaşmaktan gurur duyacağınız harika videolar çekin. Gelişmiş algoritmalarla donatılmış cayro sensörler sabit ve bozulmamış video görüntüleri sağlar. Sensörler, zeminle kamera lensi arasındaki mesafeyi ölçer ve video kamera her sallandığında gerekli düzeltmeleri yapar. Bu gelişmiş teknoloji sayesinde bulanık görüntüler olmadığı için hayatınızın en güzel anlarını muhteşem videolarla ölümsüzleştirirsiniz.
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