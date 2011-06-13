2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM102SL/00
En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın
ESee video kamera CAM102, full HD kayıtla anılarınızı kristal netliğinde saklamanızı sağlar. Sadece bir düğmeye dokunarak çektiğiniz videoları TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşın. Entegre USB soketiyle diğer cihazlara kolayca bağlayın.
Güzel bir anınızı bir daha asla kaçırmayın. Philips video kameranın hızlı çalışma süresiyle, çekime anında başlayabilirsiniz. Hızlı işlemci hızı ve özel sinyal işleme gibi pek çok üstün özelliği sayesinde, Philips video kameranın çalışmaya başlaması sadece iki saniye sürer. Düğmeler sadelikle tasarlanmıştır, böylece sizin yapmanız gereken tek şey yüksek çözünürlüklü film çekmeye başlamak için bir düğmeye basmaktır. Philips video kamera, tek bir anı bile kaçırmadan sürpriz olayları kaydetmek için hazır olmanızı sağlar.
Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.
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