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Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM102SB/00

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

ESee video kamera CAM102, full HD kayıtla anılarınızı kristal netliğinde saklamanızı sağlar. Sadece bir düğmeye dokunarak çektiğiniz videoları TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşın. Entegre USB soketiyle diğer cihazlara kolayca bağlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Anılarınızı HD kalitesinde yeniden yaşayın

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

32 GB'a kadar olan 16 saatlik HD videolar için micro SD kart yuvası

32 GB'a kadar olan 16 saatlik HD videolar için micro SD kart yuvası

Philips video kameranın micro SD kart yuvasıyla artık istediğiniz kadar çok çekim yapabilirsiniz. Boyutu küçük ancak depolama kapasitesi bakımından büyük olan micro SD kartlar, bütün videolarınızı ve fotoğraflarınızı güvenle saklar. Ayrıca çok küçük boyutu, yanınıza birkaç kart daha almanın hiç sorun yaratmayacağı anlamına gelir. Video kameranın üzerindeki kart yuvası, bütün evrensel micro SD kartlarıyla uyumludur ve hafızayı 32 GB'a kadar yükseltmenize olanak sağlar, bu da HD olarak 16 saat video demektir. Gidin ve istediğiniz kadar çok çekim yapın.

Özel videolar için film kurgu yazılımı

Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yaşayın

Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yaşayın

Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade eder. “p” ise aşamalı tarama, yani her bir karedeki satırların sıralı görünümü anlamına gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan video kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 video formatını kullanır. Bu son derece gelişmiş format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak tanır.

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