32 GB'a kadar olan 16 saatlik HD videolar için micro SD kart yuvası

Philips video kameranın micro SD kart yuvasıyla artık istediğiniz kadar çok çekim yapabilirsiniz. Boyutu küçük ancak depolama kapasitesi bakımından büyük olan micro SD kartlar, bütün videolarınızı ve fotoğraflarınızı güvenle saklar. Ayrıca çok küçük boyutu, yanınıza birkaç kart daha almanın hiç sorun yaratmayacağı anlamına gelir. Video kameranın üzerindeki kart yuvası, bütün evrensel micro SD kartlarıyla uyumludur ve hafızayı 32 GB'a kadar yükseltmenize olanak sağlar, bu da HD olarak 16 saat video demektir. Gidin ve istediğiniz kadar çok çekim yapın.