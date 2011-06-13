2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM102BU/00
En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın
ESee video kamera CAM102, full HD kayıtla anılarınızı kristal netliğinde saklamanızı sağlar. Sadece bir düğmeye dokunarak çektiğiniz videoları TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşın. Entegre USB soketiyle diğer cihazlara kolayca bağlayın.
Yaşamın en güzel anları sizi bazen hiç ummadığınız bir zamanda bulur. 3 sn önceden kaydetme özelliği sayesinde, kayda birkaç saniye geç başlasanız bile videolarınızda daha fazla anıyı ölümsüzleştirebilirsiniz. 3 sn önceden kaydetme özelliğini seçtiğinizde, video kameranız siz kayıt düğmesine basmadan üç saniye önce otomatik olarak kayda başlar. Bu sabit arabellekle bir daha videolarınızda hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız.
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