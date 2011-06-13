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Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM102BU/00

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

ESee video kamera CAM102, full HD kayıtla anılarınızı kristal netliğinde saklamanızı sağlar. Sadece bir düğmeye dokunarak çektiğiniz videoları TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşın. Entegre USB soketiyle diğer cihazlara kolayca bağlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Anılarınızı HD kalitesinde yeniden yaşayın

En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

3 sn önceden kaydetme özelliği, siz beklemediğiniz anda anılarınızı ölümsüzleştirir

3 sn önceden kaydetme özelliği, siz beklemediğiniz anda anılarınızı ölümsüzleştirir

Yaşamın en güzel anları sizi bazen hiç ummadığınız bir zamanda bulur. 3 sn önceden kaydetme özelliği sayesinde, kayda birkaç saniye geç başlasanız bile videolarınızda daha fazla anıyı ölümsüzleştirebilirsiniz. 3 sn önceden kaydetme özelliğini seçtiğinizde, video kameranız siz kayıt düğmesine basmadan üç saniye önce otomatik olarak kayda başlar. Bu sabit arabellekle bir daha videolarınızda hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız.

Yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 megapiksele kadar çözünürlük

Yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 megapiksele kadar çözünürlük

Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

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