3 sn önceden kaydetme özelliği, siz beklemediğiniz anda anılarınızı ölümsüzleştirir

Yaşamın en güzel anları sizi bazen hiç ummadığınız bir zamanda bulur. 3 sn önceden kaydetme özelliği sayesinde, kayda birkaç saniye geç başlasanız bile videolarınızda daha fazla anıyı ölümsüzleştirebilirsiniz. 3 sn önceden kaydetme özelliğini seçtiğinizde, video kameranız siz kayıt düğmesine basmadan üç saniye önce otomatik olarak kayda başlar. Bu sabit arabellekle bir daha videolarınızda hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız.