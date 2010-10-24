2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CAM100BU/00
Güzel anları HD kalitesiyle yakalayın ve paylaşın
Cep boyutundaki Philips video kamera, tek tuşla video çeker! Büyülü anları HD kalitesinde TV'de veya Internet'te paylaşırken, tekrar yaşayın. Yerleşik USB konektörü kullanarak video kameranızı karışıklık olmadan PC/ Mac bilgisayarınıza bağlayın.
Yüksek çözünürlüklü videolar oluşturun (720p) ve HD TV yayınlarındaki kaliteye sahip videolarınızın tadını çıkarın. “720” sayısı, ekrandaki yatay çizgilerin sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade etmektedir. “p” ise, aşamalı tarama veya her bir karedeki çizgilerin sıralı görünümü anlamına gelmektedir. 720p, klasik cep telefonları ve dijital kameralarda bulunan video kalitesinden üstün bir kalite sağlamaktadır. Buna ek olarak, Philips video kamera, Blu-ray Disk oynatıcılarda ve disklerde bulunan video formatını kullanmaktadır: H.264. Bu son derece gelişmiş format, anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak sağlayarak üstün HD görüntü kalitesi sunar.
Güzel bir anınızı bir daha asla kaçırmayın. Philips video kameranın hızlı çalışma süresiyle, çekime anında başlayabilirsiniz. Hızlı işlemci hızı ve özel sinyal işleme gibi pek çok üstün özelliği sayesinde, Philips video kameranın çalışmaya başlaması sadece iki saniye sürer. Düğmeler sadelikle tasarlanmıştır, böylece sizin yapmanız gereken tek şey yüksek çözünürlüklü film çekmeye başlamak için bir düğmeye basmaktır. Philips video kamera, tek bir anı bile kaçırmadan sürpriz olayları kaydetmek için hazır olmanızı sağlar.
Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.
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