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Üretimden kaldırıldı

HD video kamera

CAM100BU/00

Güzel anları HD kalitesiyle yakalayın ve paylaşın

Cep boyutundaki Philips video kamera, tek tuşla video çeker! Büyülü anları HD kalitesinde TV'de veya Internet'te paylaşırken, tekrar yaşayın. Yerleşik USB konektörü kullanarak video kameranızı karışıklık olmadan PC/ Mac bilgisayarınıza bağlayın.

Tüm avantajları görüntüleyin

anında ve zahmetsizce

Güzel anları HD kalitesiyle yakalayın ve paylaşın

Kristal netlik ve Yüksek Çözünürlüklü film videolar (720p)

Kristal netlik ve Yüksek Çözünürlüklü film videolar (720p)

Yüksek çözünürlüklü videolar oluşturun (720p) ve HD TV yayınlarındaki kaliteye sahip videolarınızın tadını çıkarın. “720” sayısı, ekrandaki yatay çizgilerin sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade etmektedir. “p” ise, aşamalı tarama veya her bir karedeki çizgilerin sıralı görünümü anlamına gelmektedir. 720p, klasik cep telefonları ve dijital kameralarda bulunan video kalitesinden üstün bir kalite sağlamaktadır. Buna ek olarak, Philips video kamera, Blu-ray Disk oynatıcılarda ve disklerde bulunan video formatını kullanmaktadır: H.264. Bu son derece gelişmiş format, anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak sağlayarak üstün HD görüntü kalitesi sunar.

Güzel anılarınızı anında kaydetmek için tek dokunuşlu kullanım

Güzel anılarınızı anında kaydetmek için tek dokunuşlu kullanım

Güzel bir anınızı bir daha asla kaçırmayın. Philips video kameranın hızlı çalışma süresiyle, çekime anında başlayabilirsiniz. Hızlı işlemci hızı ve özel sinyal işleme gibi pek çok üstün özelliği sayesinde, Philips video kameranın çalışmaya başlaması sadece iki saniye sürer. Düğmeler sadelikle tasarlanmıştır, böylece sizin yapmanız gereken tek şey yüksek çözünürlüklü film çekmeye başlamak için bir düğmeye basmaktır. Philips video kamera, tek bir anı bile kaçırmadan sürpriz olayları kaydetmek için hazır olmanızı sağlar.

E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım

E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım

Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.

Teknik Özellikler

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