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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

BTM2560/12

Melodinize güç katın

Tek bir Philips Mikro sistem ile Bluetooth, MP3-CD ve CD-R/W üzerinden akıllı telefonunuzdaki tüm dijital müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Bass Reflex hoparlörler, güçlü ses sunmak için dramatik bas etkisine ve 70 W maksimum çıkış değerine sahiptir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Melodinize güç katın

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak kontrollerini sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Akıllı cihazınız için USB ile hızlı ve etkili şarj

Akıllı cihazınız için USB ile hızlı ve etkili şarj

USB portu müzik oynatmaktan daha fazlasını sunar. Akıllı USB güç yönetimi sistemi, müzik sistemi bekleme modundayken 2 A hızlı şarj akımıyla akıllı cihazınızı hızlıca şarj eder.

Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları