2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BTM2460/12
Evinize uygun HiFi stereo ses
Aynı anda en fazla iki Bluetooth cihazı bağlayın veya USB Direct kullanın. Dijital Ses Kontrolü ile müziğinizin sesini özelleştirin. Müziğinizi canlandırmak için herhangi bir müzik cihazını ses girişi aracılığıyla hoparlöre bağlayın. İnce, kompakt ve duvara monte edilebilir tasarımıyla hepsi bir arada.
Bluetooth®
MULTIPAIR ile
Kablosuz Bluetooth® ses iletimi, ses sistemleri dünyasında gittikçe yaygınlaşmaktadır ancak Bluetooth® uyumlu sistemlerin çoğu bir seferde yalnızca bir cihaz bağlantısına izin verir. Çoklu cihaz eşleştirme, 3 cihaza kadar bağlamanıza ve istediğiniz zaman içlerinden birini seçmenize imkan tanır.
Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar. Az yer kaplayan set, modern tasarımı ve boyutları ile her odaya sığar.
Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
MahoAxa
02/11/2017
Türkiye
Şık tasarım
Mağazada görüp incelemiştim gayet şık ve ergonomik tasarımı var fiyatıda benzerlerine göre iyi kesinlikle tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
DREB
04/12/2017
Türkiye
güzel ürün
gayet kullanışlı ve şık.MEMNUN KALDIM.ANCAK RADYO KANALI İSMİ VE ŞARKI İSMİ GÖSTERSE DAHA İYİ OLURDU.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Skorucu
14/05/2018
Türkiye
Cd çalar diskleri sıkıştırıyor
2 kez tamire gitti ancak hala disk çalar diskleri sıkıştırıyor.
Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır
Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır