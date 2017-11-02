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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

BTM2460/12

4

| (3) İncelemeler

Evinize uygun HiFi stereo ses

Aynı anda en fazla iki Bluetooth cihazı bağlayın veya USB Direct kullanın. Dijital Ses Kontrolü ile müziğinizin sesini özelleştirin. Müziğinizi canlandırmak için herhangi bir müzik cihazını ses girişi aracılığıyla hoparlöre bağlayın. İnce, kompakt ve duvara monte edilebilir tasarımıyla hepsi bir arada.

Tüm avantajları görüntüleyin

Evinize uygun HiFi stereo ses

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR ile

Çoklu cihaz eşleştirme ile Bluetooth® üzerinden müzik akışı gerçekleştirin

Çoklu cihaz eşleştirme ile Bluetooth® üzerinden müzik akışı gerçekleştirin

Kablosuz Bluetooth® ses iletimi, ses sistemleri dünyasında gittikçe yaygınlaşmaktadır ancak Bluetooth® uyumlu sistemlerin çoğu bir seferde yalnızca bir cihaz bağlantısına izin verir. Çoklu cihaz eşleştirme, 3 cihaza kadar bağlamanıza ve istediğiniz zaman içlerinden birini seçmenize imkan tanır.

Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar

Kompakt tasarımı her mekana ve her yaşam tarzına uyar. Az yer kaplayan set, modern tasarımı ve boyutları ile her odaya sığar.

Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

Taşınabilir müzik cihazınız için ses girişi

Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

2
1

02/11/2017

Türkiye

Türkiye

Şık tasarım

Mağazada görüp incelemiştim gayet şık ve ergonomik tasarımı var fiyatıda benzerlerine göre iyi kesinlikle tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

04/12/2017

Türkiye

Türkiye

güzel ürün

gayet kullanışlı ve şık.MEMNUN KALDIM.ANCAK RADYO KANALI İSMİ VE ŞARKI İSMİ GÖSTERSE DAHA İYİ OLURDU.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

14/05/2018

Türkiye

Türkiye

Cd çalar diskleri sıkıştırıyor

2 kez tamire gitti ancak hala disk çalar diskleri sıkıştırıyor.

Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

Bu değerlendirme BTM2460 Mikro müzik sistemi için yapılmıştır

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