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Üretimden kaldırıldı

Mikro müzik sistemi

BTM2335/12

Mükemmel müzikle rahatlayın

Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemiyle akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdaki müzikleri aktarın ve MP3-CD oynatın. Dahili USB şarj etme portu sayesinde akıllı telefonlardan tabletlere kadar tüm akıllı cihazlarınızı şarj edin.

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Ses tutkusu

Mükemmel müzikle rahatlayın

  • 30 W

  • Bluetooth®

Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

30 W maksimum çıkış gücü

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Teknik Özellikler

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