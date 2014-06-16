2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BTM2335/12
Mükemmel müzikle rahatlayın
Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemiyle akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdaki müzikleri aktarın ve MP3-CD oynatın. Dahili USB şarj etme portu sayesinde akıllı telefonlardan tabletlere kadar tüm akıllı cihazlarınızı şarj edin.
30 W
Bluetooth®
Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.
MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.
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