Mükemmel müzikle rahatlayın

Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemiyle akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdaki müzikleri aktarın ve MP3-CD oynatın. Dahili USB şarj etme portu sayesinde akıllı telefonlardan tabletlere kadar tüm akıllı cihazlarınızı şarj edin.