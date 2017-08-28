2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BTM2325/12
Mükemmel müzikle rahatlayın
Bu kompakt, hepsi bir arada Philips müzik sistemiyle akıllı telefonunuzdan müzik dinleyin, Bluetooth üzerinden kitaplığınızdaki müzikleri aktarın ve MP3-CD oynatın. Dahili USB şarj etme portu sayesinde akıllı telefonlardan tabletlere kadar tüm akıllı cihazlarınızı şarj edin.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Şarj için USB portlu
Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.
MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.
Yorumlar